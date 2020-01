Palácio de São Bento abre as portas ao design português

Exposição na residência oficial do primeiro-ministro inaugura este sábado e mostra uma representação do design nacional. Vai continuar a abrir ao público no primeiro domingo de cada mês.



O Palácio de São Bento, em Lisboa, residência oficial do primeiro-ministro, vai acolher, a partir deste sábado, a exposição “Design em São Bento – Traços da Cultura Portuguesa”, que percorre a história do design português. A selecção de 85 peças de mobiliário, luminária, têxteis e objectos decorativos tem a curadoria de Bárbara Coutinho, directora do Museu do Design e da Moda (MUDE), e mostrará obras de Almada Negreiros, Álvaro Siza, Vhils, Daciano da Costa, Maria Keil, entre outros. Ao todo, estarão representados 41 artistas, numa iniciativa feita em parceria com a câmara de Lisboa e com a colaboração de empresas, museus e colecções privadas.

António Costa inaugurará a exposição neste sábado, às 16.00. A partir de Fevereiro a residência oficial do chefe de governo estará aberta ao público nos primeiros domingos de cada mês, com visitas guiadas à exposição que inclui peças que datam do século XII ao século XXI. A primeira acontece este domingo, a partir das 11.00. Será sempre grátis.

De há três anos para cá, a residência oficial do primeiro-ministro recebe a cada feriado do 5 de Outubro a iniciativa "Arte em São Bento", uma selecção de obras de arte com curadoria de personalidades do meio. Este ciclo acontecerá, a partir de agora, em simultâneo com a mostra de design em São Bento, que estará patente até 30 de Junho de 2021.

