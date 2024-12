Durante demasiado tempo, alguma da mais entusiasmante música produzida nas zonas limítrofes do hip-hop, nos últimos anos e em Portugal, não teve espaço na programação das principais salas de concertos de Lisboa. Mas isso tem estado a mudar, graças a festas como a vindoura +9999 na Zé dos Bois, as noites Bloodborne do Musicbox e, claro, as DayDream. Desde 2022 que estas últimas são uma montra de exposição para muitos destes artistas. E voltam a sê-lo esta sexta-feira, 20, no Palácio do Grilo, numa colaboração com a marca de moda sustentável Molly98.

Maria Duque, a designer de moda responsável pela Molly98, acha que faz “todo o sentido relacionar a música e ambiente das DayDream com a [sua ] marca” de roupa sustentável. Foi por isso que, há uns meses, convidou Bernardo Soares e Nuno Vieira – que tinham recentemente assumido a produção das noites DayDream, começadas por DRVGジラ e floraa em 2022 – para fazerem a curadoria da after-party do seu desfile na ModaLisboa, a 12 de Outubro, no bar Cargo 111, no Bairro Alto. E que está a organizar com eles a edição desta sexta-feira, 20.

Foi Maria quem abriu as portas do Palácio do Grilo à DayDream. O espaço não podia ser mais diferente de salas de concertos como a ZDB ou o Titanic Sur Mer, que receberam as outras três edições, porém o alinhamento não se afasta dos anteriores. Muitos dos artistas são os mesmos.

É o caso de Mizu, um nome crucial do emo-trap português, que actuou em todas edições que se realizaram até hoje; Bleach Mane, ao lado de Mizu no EP do ano passado, NOIA, e na editora Hate Rain, também esteve em quase todas, com o seu rage rap; tal como neria, o artista anteriormente conhecido como nests. Já o nome de um6ra, cantor e produtor ucraniano de trap e electrónica experimental, leu-se no cartaz do evento de Outubro; o rapper numiall, que colaborou com este ucraniano radicado em Lisboa no single “Spakoina”, também esteve lá.

Estas repetições, não só de DayDream para DayDream, como em eventos semelhantes, são inevitáveis; um fruto das relações de amizade e das metas partilhadas por estes artistas. “É a definição de haver uma scene”, considera Bernardo Soares, um dos actuais organizadores. “Muita gente que é próxima por ter gostos, ideias, referências e objectivos que se complementam, e que são alicerçados em relações de amizade genuínas que vão para além da música.”

Mas há novidades. Um dos estreantes é o produtor de trap Tsubasa, que já colaborou com artistas como frost.y, presente nas primeiras edições da DayDream, ou Lil Noon, e está prestes a editar o EP Carrossel, a meias com Lutz. As outras são as Más Influências, isto é, a modelo Bruna Magalhães e a actriz Mia Fernandes, autoras do podcast homónimo, que se estrearam a passar música há menos de um mês, no Musicbox, a convite do Gay da Cinemateca, após uma actuação das Special Little Ladies, o duo de OSAYA e da portuguesa PIPA DE MA$$A – que colaborou num par de faixas com DRVGジ, o co-fundador das noites DayDream. Anda tudo ligado.

Palácio do Grilo. 20 Dez (Sex). 22.00. 10€

