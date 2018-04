Palácio Nacional de Sintra aberto à noite e com entrada gratuita a 18 de Abril

Para celebrar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, o Palácio Nacional de Sintra abre à noite e exibe o Auto da Índia, de Gil Vicente, em duas sessões gratuitas.

É na belíssima Sala dos Cisnes que, no próximo dia 18 de Abril às 21.00 e às 22.30, José Henrique Neto e Diogo Vaz Cavaleiro apresentam a sátira vicentina Auto da Índia. Assim se faz a festa do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios no Largo Rainha Dona Amélia, bem perto da Piriquita, onde se pode abastecer de travesseiros antes do espectáculo.

Se não quer perder esta oportunidade inédita, não se deixe dormir: a entrada é gratuita, mas limitada a 200 pessoas por sessão. Basta ir ao site da Parques de Sintra para garantir o seu lugar.

