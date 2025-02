Palácio Nacional de Sintra transforma-se em escape room por duas noites

1674. D. Afonso VI é feito prisioneiro no Palácio Nacional de Sintra. O irmão achava-o incapaz de governar e, portanto, ali ficou Afonso, impedido de sair durante nove anos. "Nas palavras do embaixador inglês na corte de Lisboa, o rei vivia num quarto que parecia ter sido escolhido mais para enterro que para habitação. D. Afonso acabou mesmo por morrer naquela câmara", lê-se na página da Parques de Sintra. A questão que se coloca é: será que Afonso, a uma dada altura, não terá tentado fugir? É esta hipótese que se testa agora, apelando à imaginação e a um lado bem mais leve que o do século XVII, com a organização de um escape room.

Esta sexta-feira e sábado, dias 7 e 8 de Fevereiro, "o Escape Room convida os curiosos a descobrir o mais antigo palácio do país depois da sua hora de fecho, quando o silêncio impera", informa a Parques de Sintra. Divididos em duas equipas, os participantes terão de tentar escapar da Sala dos Cisnes e da Ala Manuelina, recriando uma hipotética tentativa de fuga de D. Afonso VI. "Para conseguir descobrir a saída, os participantes terão de pôr em prática os seus conhecimentos acerca da real história de Sintra e deste rei… e deverão fazê-lo antes que o tempo acabe", avisa a organização.

A prova tem a duração de 45 minutos, pelo que raciocínio rápido, criatividade, boa memória e capacidade de trabalhar em equipa são altamente necessários. Quem superar o desafio tem direito a prémio. Quem não conseguir não sai de mãos a abanar: há bolos tradicionais de Sintra para todos.

Visitas guiadas e gincanas

Para a Parques de Sintra, esta é uma forma original de dar a conhecer o património e a história da Paisagem Cultural de Sintra, classificada há 30 anos pela Unesco como Património da Humanidade. Mas a programação não termina aqui. A iniciativa Sintra PH30 engloba 30 actividades em 12 meses, para todos os gostos e sobretudo para jovens.

PSML Quarto de prisão de D. Afonso VI

Para os dias 14, 15 e 16 de Fevereiro, por exemplo, estão planeadas quatro visitas guiadas (as Open Heritage) por conservadores, arquitectos e historiadores da Parques de Sintra, nas vertentes "vidas ocultas", "campanhas decorativas entre os séculos XV e XIX", "o Tempo e o(s) Paço(s)" e "técnicas de fingidos". Mais para a frente no calendário, haverá mais visitas (a bastidores de monumentos ou estaleiros-abertos de intervenções de conservação e restauro), gincanas, provas de orientação, geocaching, BTT e caminhadas, numa vertente mais desportiva, e ainda actividades de "Escape Room, Murder Mystery e Ghost Experience em alguns dos monumentos mais emblemáticos de Sintra".

Todas as actividades custam 1€ e carecem de inscrição. Atenção, que a capacidade é limitada, avisa a organização.

Palácio Nacional de Sintra. 7-8 Fev (Sex-Sáb), 19.00-23.00. 1€

