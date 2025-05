Palavrio: o festival que dá que falar regressa a vários espaços de Santa Maria Maior

O Palavrio volta a andar pelo centro de Lisboa com muita literatura na língua. Organizado pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, apresenta uma programação dividida entre conversas e fado, tendo sempre como ponto em comum a literatura.

É com João Tordo que se faz o aquecimento para o Palavrio – Festival Literário de Santa Maria Maior, numa sessão marcada para 9 de Maio, pelas 21.30, na Fundação José Saramago. “Qual é a urgência de produzir o inútil?” será o tema em cima da mesa.

O dia de sábado arranca pelas 15.30 na Casa de Fado Fama D’Alfama, onde o escritor, poeta e letrista Tiago Torres da Silva convida Joana Amendoeira para uma sessão em torno da canção de Lisboa, chamada “33 anos encantado pelo Fado”. Às 17.30 o auditório da Abreu Advogados abre as portas para “O mundo numa história”, mesa-redonda com Ana Bárbara Pedrosa, Djaimilia Pereira de Almeida, Francisco José Viegas e João de Melo. No mesmo local, às 19.00, a conversa andará à volta de “Luiz Pacheco passeia por todo o papel (1925-2025)”, que assinala o centário do nascimento do escritor, com a participação de Carlos Cabral Nunes, director da Casa da Liberdade – Mário Cesariny, e dos investigadores Ana da Silva e Rui Sousa.

No domingo, o dia arranca às 11.30 com “Centenas de vozes”, no Museu do Fado, onde Francisco Mota Saraiva conversa com Ricardo Gonçalves Dias; e os três momentos seguintes da programação voltam a acontecer no auditório da Abreu Advogados. Primeiro às 15.30, numa conversa sobre “O mundo da literatura infanto-juvenil”, com David Machado, Maria Inês Almeida e Sara Rod; depois às 17.00, com os “Poetas do Mundo” João Fernando André (Angola), Jorge Reis-Sá (Portugal), Lauren Mendinueta (Colômbia), Ozias Filho (Brasil) e Ustad Fazal (Afeganistão); e, por fim, às 18.30, com Sérgio Letria e Inês Fonseca Santos à conversa sobre “José Saramago – Homem-Rio”. No site da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior encontram-se as biografias dos participantes.

Palavrio. 9,10 e 11 de Maio. Vários horários e locais. Entrada livre.

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X