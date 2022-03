Palms reabre no paredão da Costa da Caparica com mini-festival

O Palms, o irmão mais novo do Dr. Bernard, está a preparar-se para voltar a animar a Costa da Caparica com o mini-festival From Caparica With Love. Entre os dias 15 e 17 de Abril, vão realizar-se vários concertos gratuitos, em parceria com colectivos como Who The Fuck Is Henry, Baccha-nalia e La Mamie’s. E, se não quiser ficar só pelo paredão, há bilhetes à venda por 20€ para ter acesso a diferentes conceitos gastronómicos, exposições de arte e muitas outras iniciativas, como leituras de mapa astral e a possibilidade de fazer uma tatuagem ou embelezar os dentes com jóias.

“Toda a gente adora um bom festival, mas do que as pessoas realmente sentem falta é de uma verdadeira ligação à sua comunidade local, algo que muitas vezes se perde num conceito de festival em grande escala”, escrevem os criadores do Palms, Gregory Bernard e Ana Fernandes. “O nosso objectivo passa por criar um intercâmbio significativo entre as comunidades da Costa da Caparica e de Lisboa, impulsionando sinergias, tal como temos vindo a fazer até agora. Este é apenas o arranque de 2022 para o Palms, uma mostra do que está para vir ao longo do Verão.”

Na sexta-feira, 15 de Abril, entre as 16.00 e as 02.00, o line-up inclui Gaika, Black To The Future, Kool Isac Ace, Lisbon Open Vinyl Experiment e Babe Sila. No dia seguinte, 16 de Abril, a festa começa mais cedo, pelas 14.00, e conta com o lançamento de Capalaxy, um evento musical que vai passar a fazer parte da agenda mensal do Palms, organizado em parceria com o colectivo francês de DJs La Mamie’s. Já no domingo, 17 de Abril, novamente a partir das 14.00, há Baccha-nalia, Sampaio, DJ Adamm, DJ Doraemon, Progressivu, The Gaza Strip e Alexander B.

O acesso aos concertos no paredão é completamente gratuito, mas há bilhetes (20€-55€) para quem quiser aceder ao interior do Palms, que dão direito a uma bebida de oferta, um goodie bag e acesso prioritário à Pink Cave, onde há exposições de arte para ver, sessões de leitura do mapa astral e várias propostas de “embelezamento”, como jóias para os dentes e tatuagens da Elleonor. Destaca-se ainda o regresso da Blitz Pizza com uma food truck, uma nova parceria com o Chef Say Ola, que vai confeccionar propostas a carvão e outros petiscos, e mais pop-up gastronómicos.

Palms, Costa da Caparica. 15-17 de Abril, Sex 16.00-02.00 e Sáb-Dom 14.00-02.00. Acesso livre ao paredão e acesso VIP ao Palms desde 20€

