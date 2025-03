Pão, caças ao tesouro e viagens ao passado: assim se faz a festa do Dia do Pai em Sintra

No fim de semana de 22 e 23 de Março, a Parques de Sintra tem actividades para pais e filhos na Quintinha de Monserrate, no Parque da Pena e nos Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz .

Se ainda não tratou do presente para o Dia do Pai ou de um programa especial para celebrar a data em família, a Parques de Sintra tem várias ideias para o fim-de-semana de 22 e 23 de Março.

Sábado o dia é dedicado a todos os amantes da natureza, com actividades a arrancar bem cedo. Às 10.30, o programa Pão, Coentros e Bicharada – Especial Dia do Pai acontece na Quintinha de Monserrate. As famílias vão poder amassar pão e cozê-lo em forno de lenha, alimentar os animais na companha dos anfitriões Joaquim Farinhas e Teresa Framboesa e participar em jogos tradicionais. Não vale ir embora sem provar o pão quentinho acompanhado de uma limonada.

Já no Parque da Pena, ao som de cascatas e fontes, grandes e pequenos terão de desvendar segredos, descobrir pistas e pôr as suas capacidades à prova com a Caça ao Tesouro no Parque da Pena: pais e filhos à aventura. Esta actividade tem início às 15.00 e além de belas vistas, promete um tesouro para os mais destemidos.

Domingo a celebração entra pelos palácios adentro, com propostas dignas de famílias reais. Este dia (23) começa às 10.30 com O Tesouro do Rei: um segredo bem guardado no Palácio Nacional de Sintra, que leva pais e filhos a aprender sobre os reis que passaram por aqueles corredores e as suas vidas.

E como não podia faltar uma visita ao majestoso Palácio de Queluz, a Parques de Sintra preparou o jogo O Diário da Princesa que começa às 15.00. Orientados pelas pistas de D. Maria Francisca, os mais novos vão descobrir como era a vida da família real que por ali passou. Esta viagem no tempo vai levar os participantes a explorar as salas, o vestuário, a educação e a música da época. E reza a lenda que há uma surpresa no final.

