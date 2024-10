Pap’Açôrda celebra o Outono com novidades

Se há mudança de carta que é aguardada com ansiedade no Time Out Market em todas as estações é a do Pap’Açôrda. Ainda que todos os clientes fiéis saibam que se fizerem um choradinho à chef Manuela Brandão, dificilmente ela recusará fazer um prato que já não está na carta. Mas não se aflija que, nesta casa, os clássicos como as açordas, o arroz de cabidela e as costeletas de borrego panadas com esparregado, nunca saem de moda (e da carta).

Nesta carta de Outono, há muitas coisas boas para vir provar como uma salada outonal ou uns pezinhos de coentrada para começar, um arroz de cabrito no forno que o vai deixar com vontade de voltar ou uma empada de pato e cogumelos com salada verde e laranja, entre muitos outros pratos de conforto. E para fechar, claro, a mousse de chocolate obrigatória.

Outra das novidades é o Market Menu, um menu de almoço que vigora de terça a sexta – e que promete deixar todos satisfeitos. Inclui couvert, entrada, prato principal, bebida e sobremesa, por 27,50€.

Como não faltam clientes fiéis, a chef Manuela Brandão faz questão de mudar este menu todas as semanas. Por isso, numa semana pode encontrar coisas como uma salada morna de chicharro dos Açores, um bacalhau fresco sobre esmagada de grão, um caril de frango ou umas farófias com creme inglês, e na outra tudo diferente.

Time Out Market, Avenida 24 de Julho, Cais do Sodré

