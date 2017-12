Papi&Lobster: pasta, pizza e lavagante no novo restaurante de Alcântara

Pasta e pizza italianas, lavagante português. O Papi&Lobster, o novo restaurante italiano de Alcântara, no lugar da antiga marisqueira Solar de Alcântara, é o início de um franchising que quer utilizar os bons produtos portugueses para fazer os pratos mais típicos italianos.

Rocco Constanzo, escanção, e um dos sócios do espaço, visitou Lisboa em Outubro, em conjunto com o chef Giorgio Rattini e o Luciano Passeri, considerado o pizzaiolo campeão do mundo em 2016, e perceberam que, dentro da oferta de restaurantes italianos que existem na cidade, poucos são os que fazem o cruzamento gastronómico entre os dois países. “Queremos utilizar os vossos produtos à nossa maneira”, explica à Time Out Rocco, referindo-se, por exemplo, a uns raviolis recheados com bacalhau ou ao tiramisú que não segue a receita tradicional e tem pistáchio, canela e amendoim.

O lavagante, que tem direito a destaque no nome do restaurante – e na imagem divertida do logotipo, a fazer lembrar os crustáceos de A Pequena Sereia – é outro dos ingredientes chave. “Claro que não vamos ensinar o português a fazer marisco, mas podem vir aqui comer uma pasta com lavagante. Primeiro está sempre a pasta e a pizza”, diz.

Fotografia: Manuel Manso

As pizzas, em formato redondo tradicional ou em tábua de 50 centímetros, são de fácil digestão, com menos glúten – há a obra premiada de Luciano Passeri, a Mamilú, com creme de abóbora, gorgonzola, bacon, mozzarella, parmiggiano reggiano e tomate (12€), com burra e lavagante (12,50€) ou amatriciana, com queijo pecorino, tomate, bacon e pimenta (7€).

No campeonato das pastas, há a mais tradicional lasanha (10€), cannelloni recheados com ricotta e espinafres (9€) ou pacchero alla carbonara com bocheca crocante (10,50€). E para segundo prato, porque italiano que é italiano come a pasta de entrada, há bacalhau à livorno com molho de tomate, tomate confitado, azeitonas e batata (14,50€) ou o muito português polvo no carvão com batata cozida (14€).

“Em Itália não se acaba uma refeição sem sobremesa”, diz Rocco, e por isso há diariamente um carrinho de sobremesas diferente.

Fotografia: Manuel Manso

Se passar pelo Papi&Lobster ao almoço, a um dia de semana, não estranhe os pratos novos: o menu de 10€ tem todos os dias invenções. E se quiser inventar em casa, há massa fresca pronta para vender.

Rua da Costa, 10 (Alcântara). 21 390 1743. Seg-Dom 12.00-15.00/19.00-00.00.