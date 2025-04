Para celebrar a Revolução, pintam-se cravos no muro da Avenida de Berna

Este ano, a Universidade NOVA convida-nos a ir pintar o muro da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. O programa insere-se nas celebrações do 25 de Abril, que acontecem até 31 de Maio.

É nos dias 9 e 28 de Abril que a FCSH promove uma pintura colectiva do muro na Avenida de Berna. A juntar aos cravos e ao retrato de Salgueiro Maia que já lá moram, quem aparecer vai poder pintar novos cravos com stencil. A actividade acontece entre as 10.30 e as 12.30 nesses dias.

Já na esplanada da faculdade, vai poder ver de perto um chaimite, que estará em exposição entre 8 de Abril e 31 de Maio. O veículo de guerra é semelhante àquele que foi utilizado para transportar Marcello Caetano do Comando-Geral da GNR, no Carmo, para o Regimento de Engenharia n.º1, na Pontinha, onde se encontrava o Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas, no dia 25 de Abril de 1974.

Esta sexta-feira, 4 de Abril, a partir das 19.00, a Reitoria da Universidade NOVA recebe A Terça Casa. Produzida pelo Grupo de Teatro Correcto e estudantes da FCSH, a peça baseia-se na obra Casas Pardas, de Maria Velho da Costa, passa-se na casa de uma família no final dos anos 1960. A entrada é livre.

FCSH – Universidade NOVA (Campo Pequeno). 8 Abr-31 Mai. Entrada livre

