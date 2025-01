Para dar diversidade à Baixa, numa porta há smash burgers e na outra petiscos portugueses

Quando, em 2020, abriu o Terroir na Baixa, Erik Ibrahim apostava que o restaurante podia marcar pela diferença numa zona onde a oferta estava maioritariamente marcada por armadilhas para turistas. Quatro anos depois, o restaurante mudou de morada por questões logísticas e Erik aproveitou o espaço para criar o Petisc’ar e o Smash Me’at.

Rita Chantre

“Inicialmente, o Terroir não foi projectado para ser um restaurante de fine dining, mas a Covid mudou o segmento e as coisas foram acontecendo. Agora, consegui começar a voltar a pensar do zero e, tendo um espaço que era, na verdade, dois. Voltei a dividi-lo e tive aqui a oportunidade de fazer duas coisas diferentes”, começa por contar Erik, explicando que para o Terroir, agora na Avenida Duque de Loulé e chefiado por Guilherme Sousa, a cozinha na Baixa revelava-se demasiado pequena. “A exigência já nos pedia situações diferentes. Tínhamos a sommelier a correr de um lado para o outro, andavam com walkie-talkies, os frios e as sobremesas chegavam do lado de lá, os quentes chegavam do lado de cá. O cliente não notava, mas era bastante complicado”, relembra.

Rita Chantre

Apesar de lado a lado, os dois espaços não são contíguos e por isso Erik optou por pensá-los de forma autónoma. No Smash Me’at, o ambiente é mais despojado e o menu não podia ser mais simples. A grande aposta são os hambúrgueres esmagados na chapa, agora tão em voga. “Sou fã de smash burger, acho que é uma tendência que veio para ficar e aqui na Baixa também não havia. Era uma oportunidade de negócio”, justifica o responsável. Com um balcão e meia dúzia de lugares à parede, foi pensado para ter um serviço rápido.

Para comer, há três opções em pão brioche: o hambúrguer com cheddar, cebola, alface e tomate (9,90€), outro com cheddar, ketchup, mostarda e pickles (8,90€), e mais um com cheddar, bacon e cebola (9,90€). Por mais 4€, é possível acrescentar uma bebida e batatas fritas. “O plano é abrir outras localizações em zonas da cidade mais residenciais”, revela Erik.

Rita Chantre Petisc’ar

Já na porta ao lado, o Petisc’ar, como o nome indica, convida a sentar e a picar uns petiscos. “Começou com a ideia de trazer uma proposta qualitativa para a Baixa de Lisboa, com coisas muito portuguesas”, aponta. Guilherme Sousa, chef do Terroir, deu uma mão na carta. “É um petisco que pode ser comido às onze da manhã ou às cinco da tarde e também se pode fazer uma refeição só de petiscos”, diz Erik, antevendo para breve o funcionamento durante todo o dia.

Rita Chantre Berbigão à Bulhão Pato

Na carta, nos petiscos destacam-se os pastéis de bacalhau (4€/duas uni.), mas também o camarão à guilho (10,50€), o pica-pau (12€), a salada de polvo (7€) ou o berbigão à Bulhão Pato (9€). Mas também há pratos principais, que podem igualmente ser partilhados, do bacalhau à Brás (12€) à bochecha de porco (15€). Para sobremesa, tanto há leite creme (5€), como mousse de chocolate (5€) ou pudim flan (5€).

Rita Chantre Camarão à guilho

“Esta zona tem prós e contras e nós já os conhecíamos”, conta Erik, vendo na localização central a maior vantagem. “Tem muitos hotéis, tem muito turismo a passar, mas o contra acaba por ser a questão da gentrificação e do afastamento do público português”, continua, com a confiança de que o Petisc’ar vai conseguir mudar o paradigma. “O que nós sentimos muito é que os portugueses fogem um bocado da Baixa para comer porque há aquela questão da tourist trap, então a pessoa só vem à Baixa para passear. Felizmente, começa a mudar.”

Rita Chantre Bochecha de porco

Smash Me’at. Rua dos Fanqueiros 186 (Baixa). Seg-Dom 12.00-23.00. Petisc’ar. Rua dos Fanqueiros 186 (Baixa). Seg-Ter 12.00-15.00/19.00-23.00, Qua-Sáb 12.00-15.00/19.00-23.00.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook