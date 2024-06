Parabéns, Camões! Há duas novas biografias para ajudar à festa

As comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões arrancaram oficialmente na segunda-feira, 10 de Junho, dia em que se assinalou também o aniversário da sua morte. Para homenagear a vida e obra do poeta, além da programação comissariada pela professora, investigadora e especialista Rita Marnoto, há várias edições especiais a caminho. Além da biografia Camões – Vida e Obra, de Carlos Maria Bobone, já nas livrarias, está prevista a publicação, no próximo dia 20, de Fortuna, Caso, Tempo e Sorte – Biografia de Luís Vaz de Camões, de Isabel Rio Novo, bem como de uma série de edições especiais.

Em Camões – Vida e Obra (ed. Dom Quixote), Carlos Maria Bobone propõe-se a repassar as vidas do poeta, as especulações e as hipóteses, para separar o provado do provável e do improvável. A ideia é que, purgando a leitura de Camões de uma chave enigmática que desvende pretensos segredos sobre quem foi, permita olhar para Os Lusíadas “a partir de um ângulo muito mais amplo, que toca a política, a filosofia, o exame do carácter e a própria ideia de poesia”, como se lê na sinopse.

Já Fortuna, Caso, Tempo e Sorte – Biografia de Luís Vaz de Camões (ed. Contraponto), de Isabel Rio Novo, apresenta-se como “a mais completa e rigorosa abordagem à vida do poeta”, escrita a partir da reunião e relacionamento de centenas de contributos, desde as fontes conhecidas aos dados mais recentes, bem como da reconstituição da época, que permite “reerguer o indivíduo” e revelar aspectos até então escondidos.

Este mês, foi também publicada uma edição revista e aumentada de Camões e Outros Contemporâneos, de Helder Macedo. Originalmente publicado em 2017, o livro vencedor do prémio D. Diniz procura abrir novas perspectivas sobre Luís de Camões, tratando divergências e convergências com oito séculos de literatura portuguesa.

Está ainda prevista a publicação de Camões. Uma Antologia, um conjunto de textos selecionados e anotados por Frederico Lourenço e editado pela Quetzal, que tem apresentação marcada para 19 de Junho, às 18.00, no átrio da Biblioteca Nacional de Portugal.

+ Nos 40 anos da morte de Variações, há fotografias inéditas ainda por expor