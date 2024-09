Parada de Automóveis Antigos – vá ver as beldades a desfilar na Avenida

Nesta parada vai ver Fords T e um incrível ovo Isetta 300 da BMW – com a porta à frente! –, mas as linhas e os interiores dos modelos dos anos 50, os descapotáveis e as banheiras Cadillac e Buick, é que deixam todos em êxtase. E há ainda os modelos dos anos 70, mais comuns em Portugal, que deixam muitos a suspirar de saudades: o Citroën DS21 – o famoso boca de sapo –, o Fiat 124 e o 600, os carochas da Wolkswagen, os Mini Cooper da Morris, o Ford Capri ou o BMW 1500.

Estrelas com presença garantida na 8.ª Parada de Automóveis Antigos de Lisboa, marcada para domingo, 15 de Setembro, na Avenida da Liberdade. Durante a tarde, esta artéria lisboeta transforma-se num museu ao ar livre, com cerca de 200 automóveis antigos, dos anos 10 até aos anos 70, em exposição na faixa central entre os cruzamentos da Rua das Pretas e da Barata Salgueiro, permitindo apreciar detalhadamente os interiores e todos os pormenores das grelhas, jantes, retrovisores, frisos... e até falar com os proprietários.

Helena Galvão Soares Isetta 300 da BMW

Por volta das 17.00, fazem-se as despedidas e os automóveis partem em direcção ao Rossio e regressam subindo a Avenida da Liberdade, para terminarem a parada no Marquês de Pombal.

