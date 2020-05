Paredão e parques de Cascais reabrem com novas regras

Prática de exercício físico sozinho ou com uma pessoa volta a ser permitida nos espaços públicos. Praias só para quem faz exercício em terra ou dentro de água.

Ultrapassado o estado de emergência, a Câmara Municipal de Cascais, decidiu, esta quinta-feira, 7 de Maio, reabrir o paredão e os parques do concelho, mediante novas regras de utilização, anuncia a autarquia no seu site.

No paredão, será obrigatório seguir os sentidos de circulação marcados, mantendo a distância de dois metros entre pessoas. É, ainda assim, permitida a prática de actividade física individual ou com um acompanhante, detalha a nota informativa.

As praias do concelho podem também ser utilizadas, mas só para a prática de exercício físico e para a realização de desportos na água, em linha com as normas do governo. “Não é permitida a permanência no areal”, sublinha a autarquia.

Já nos espaços verdes do município é obrigatório manter a distância física de dois metros e evitar ajuntamentos com mais de dez pessoas. Continua a não ser permitida a utilização dos parques infantis e dos bebedouros de água.

+ Leia a Time In desta semana

Share the story