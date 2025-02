Paris voltou a Picoas: após restauro, estação de metro recupera histórica entrada Guimard

Foi doada em 1995 pela empresa de transportes de Paris, a RATP, à cidade de Lisboa, pelo que 28 anos foram tempo suficiente para que nos tivéssemos habituado – e afeiçoado – a ela. Acontece que, entre os dias 18 e 23 de Novembro de 2023, a entrada Guimard (assim a chamamos em referência ao arquitecto que a desenhou, Hector Guimard, no início do século XX) foi desmontada e retirada do acesso ao metro, em Picoas, para ser alvo de restauro (o processo levou, inclusive, ao encerramento temporário deste acesso à estação). O vazio na paisagem durou até Novembro do ano passado, altura em que se terminou de colocar a estrutura, informa agora a empresa Metropolitano de Lisboa (ML).

"Após a conclusão dos processos de recuperação e conservação, a reposição da estrutura foi executada entre 30 de Setembro e 23 de Novembro de 2024, garantindo a devolução deste emblemático elemento à sua localização original, com a dignidade e o esplendor que lhe são devidos", sublinha a organização. O restauro desenvolveu-se em colaboração com a RATP, entidade responsável pelo património histórico do metro de Paris, mas aconteceu em solo português, envolvendo um investimento de 50 mil euros. Todas as peças foram catalogadas e acompanhadas de "uma avaliação pormenorizada do seu estado de conservação". Depois, foi preciso decapar a estrutura em ferro, eliminando "oxidações acumuladas", e os elementos foram "criteriosamente restaurados, reconstruídos ou, quando necessário, substituídos em fábrica, assegurando a fidelidade à estética original", segundo o ML.

Renata Pessoa (ML) Estação de Picoas

Em 2023, a empresa anunciava, porém, que o restauro da estrutura Guimard teria "a duração de 45 dias", noticiou na altura o Notícias ao Minuto. "Para garantir que este acesso possa manter-se em funcionamento durante esse período, será instalada uma estrutura provisória no local da guarda metálica que limita o acesso e serão também instalados corrimãos provisórios na escada", comunicava.

A Cité em Lisboa e Cargaleiro em Paris

Falamos em doação para contar a vinda da estrutura em ferro forjado e vidro para Picoas, enquanto réplica do pórtico Arte Nova que figura na estação Cité, na capital francesa, mas, na verdade, tudo foi uma troca. Se a Andrade Corvo ficou com o pórtico, a estação de estação Champs Elysées-Clemenceau, em Paris, ganhou um conjunto de azulejos da autoria de Manuel Cargaleiro, no âmbito de um programa de intercâmbio cultural.

Além de Lisboa, Montreal, Washington, Chicago, Cidade do México e Moscovo também receberam acessos Guimard ao longo dos anos, até 2007 (no caso russo). Cerca de metade das estruturas desenhadas pelo arquitecto francês para Paris foram, no entanto, destruídas. Na cidade há hoje 86, distribuídas por 66 estações das 308 que compõem a rede.

