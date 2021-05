Parque da Quinta do Vale da Montanha vai ter mais 12 hectares

Conhece aquele trilho secreto (ou não-oficial, vá) que parte das traseiras do parque infantil da entrada do Areeiro e acaba na Estrada de Chelas? É toda a área circundante desse trilho, num total de 12 hectares, que vai ser alvo de intervenção nesta segunda fase da construção do Parque Urbano da Quinta do Vale da Montanha. O concurso público está lançado e, após a adjudicação, serão necessários cerca de dois anos até a obra estar concluída.

O estreito carreiro, entre canaviais e hortas vedadas com tudo o que a imaginação humana pode conceber (chapas, colchões, garrafões), vai dar lugar a prado de sequeiro biodiverso, prado adaptado a zonas húmidas e prado florido, consoante as características do terreno. As hortas continuarão a existir (45 talhões com aproximadamente 100 m² cada um), mas ordenadas e agora rodeadas por vegetação de aromáticas e associadas ao pomar comunitário, que será aumentado.

Outra novidade é um grande relvado para actividades desportivas apto para a prática de râguebi. As bicicletas não são esquecidas: haverá um bike park. Além disso, todas as infraestruturas habituais e indispensáveis: quiosque, casas de banho, parque infantil, bolsas de estacionamento automóvel.

Os percursos principais, pedonais e cicláveis, serão em betão contínuo drenante, para promover a infiltração de água no solo, e farão a ligação entre os três acessos principais: Norte (articulado com o parque já existente), Sul (Estrada e Largo de Chelas) e Nascente (Avenida Santo Condestável).

O parque ficará assim com 23 hectares e manterá a ligação aos parques contíguos – Parque da Bela Vista e Parque do Casal Vistoso – criando uma área verde contínua de 110 hectares, a segunda maior da cidade a seguir ao Parque Florestal de Monsanto.

