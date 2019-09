Parque das Nações terá 11 concertos gratuitos até ao final do ano

O Casino de Lisboa anunciou concertos gratuitos a ocorrer até ao final do ano. Manel Cruz, Matias Damásio, Blaya, Stereossauro ou Dino D'Santiago são alguns dos artistas que vão subir ao palco. A entrada é gratuita.

O ciclo de concertos gratuitos Arena Live está de regresso ao Casino Lisboa, no Parque das Nações. Nesta segunda edição, que arranca a 21 de Outubro e se estende até ao fim do ano no Arena Lounge, os nomes em cartaz trazem sonoridades como o rock, o hip-hop, o blues ou a kizomba. As noites de segunda-feira foram as eleitas para programar os nove primeiros concertos deste ciclo. Uma regra que se altera para os dois últimos, que serão nos dias 25 (quarta-feira) e 31 de Dezembro (terça).



Blaya é a primeira a subir ao palco, dia 21, seguida dos Amor Electro, dia 28. A 4 de Novembro o Casino é de Manel Cruz, a figura por detrás de projectos como Ornatos Violeta e Supernada. Seguem-se Valas e convidados, a 11 de Novembro, Miguel Ângelo e convidados a 18 do mesmo mês, e o fado de Cuca Roseta na segunda-feira seguinte, 25. Dezembro abre com o scratch e a batida de Stereossauro e convidados, dia 2. Dino D' Santiago enche a sala de ritmos quentes a 9 e The Black Mamba fazem equipa com Aurea a 16. No dia de Natal, os Gospel Collective são a grande aposta, abrindo caminho à passagem de ano que será ao som de Matias Damásio.

