Parque infantil e lago do Jardim Constantino vão ser requalificados

As obras começam em Agosto e visam melhorar o espaço público em algumas zonas de Arroios, uma das freguesias mais populosas da cidade. Nesta primeira fase, são dois os eixos a contar com melhorias: o Jardim Constantino e a Rua Gomes Freire.

No jardim, o lago (que nem sempre funciona nem está limpo) será requalificado e o parque infantil será transferido da zona central para "uma área num dos vértices", do lado da Rua José Estêvão, ganhando ao mesmo tempo novos brinquedos. "Alguns serão reaproveitados e outros serão novos, mais actuais", detalha à Time Out fonte do gabinete de apoio à presidência da Junta de Freguesia de Arroios (JFA). Um dos equipamentos novos (uma mola) será inclusivo, permitindo que crianças com mobilidade reduzida possam usufruir do espaço. E "na área sobrante do actual parque infantil será possível criar mais dois canteiros que complementarão a área de jardim, com a introdução de flores, arbustos e árvores".

Junta de Freguesia de Arroios A nova organização do jardim

"Queremos um ambiente limpo e seguro para as nossas crianças, longe dos dejectos dos pássaros", justifica assim a relocalização do parque infantil a presidente da Junta de Arroios, Madalena Natividade. O segundo objectivo é "criar um percurso pedonal assumido e directo entre a Rua Pascoal de Melo e a fonte existente no jardim", numa aproximação do espaço ao seu desenho original. A intervenção terá uma duração aproximada de dois meses.

Seguem-se ruas Gomes Freire e de Arroios

Ainda em Agosto, também a Rua Gomes Freire será alvo de intervenções de melhoria da circulação pedonal. O piso será requalificado e serão tomadas medidas de acalmia do tráfego, como a sobrelevação e a inclusão de novas passadeiras.

As acções seguintes estão previstas para Setembro/Outubro, sendo um dos alvos de obra a Rua de Arroios, que contará com novo mobiliário urbano, a plantação de 22 árvores e uma reorganização dos lugares de estacionamento, com o objectivo de "melhorar a mobilidade pedonal". Também a zona envolvente do Mercado de Arroios sofrerá mudanças tendo em vista o aumento da área pedonal, através da eliminação de zonas que normalmente são utilizadas para o estacionamento informal. "Os encabeçamentos serão transformados em áreas públicas pavimentadas, elevadas à cota do passeio e unidas entre si, proporcionando melhores condições para a circulação pedonal", informa a Junta.

