Parque Mayer comemora centenário com concertos, exposições, sessões de cinema e tertúlias

Entre a programação, que ocupa todo o mês de Julho, estão os concertos de Sara Correia e The Black Mamba com Adelaide Ferreira, no Capitólio. As actividades são gratuitas e arrancam já esta sexta-feira, dia 1 de Julho.

Há 100 anos, em Julho de 1922, o Parque Mayer abria pela primeira vez as portas para receber aquilo que viria a ser um dos maiores polos culturais lisboetas e a casa do teatro de revista. Agora, a Câmara Municipal de Lisboa, em conjunto com a Junta de Freguesia de Santo António, celebra este centenário com um mês de actividades gratuitas abertas ao público. Concertos, exposições, itinerários, sessões de cinema ou tertúlias fazem parte da programação que decorre até dia 31 de Julho em espaços como o Capitólio ou o Pavilhão Portuguez, no Parque Mayer. Sara Correia, The Black Mamba e a Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal fazem parte dos artistas convidados.

As celebrações arrancam esta sexta-feira, dia 1, às 18.30, com a inauguração da exposição “Parque Mayer 100 anos – O Esplendor da Revista”, sobre a abertura daquilo que chegou a ser um dos pólos culturais mais importantes da cidade. A exposição vai estar patente na Praça dos Restauradores até dia 31 de Julho. À mesma hora, os Desbundixie sobem ao palco do Parque Mayer para um concerto que recua até aos Loucos Anos 20. O dia de arranque das celebrações do centenário termina com um concerto da Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal, às 21.30, no Capitólio.

Até ao final do mês, a música continua a invadir o Capitólio, sempre aos sábados, às 21.30. No dia 9 de Julho é a vez da fadista Sara Correia subir ao palco. Seguem-se The Black Mamba num concerto onde recebem como convidada Adelaide Ferreira, dia 16. No sábado seguinte, a 23, a música é da responsabilidade do fadista Pedro Moutinho. O ciclo de concertos no Capitólio termina dia 30 com o Real Combo Lisbonense, num espectáculo em formato baile. Todos os concertos têm entrada livre, mas é necessário o levantamento prévio dos bilhetes, no dia do espectáculo, na bilheteira do Capitólio (em funcionamento das 15.00 às 22.00). Durante este mês de celebrações, também o Pavilhão Portuguez, no Parque Mayer, recebe os concertos de Namorados da Cidade, dias 2 e 29, TrioVelvet are blue, dia 8, Fado no Parque, dia 15, e Long ago and far away, dia 22.

Além da música, os 100 anos do Parque Mayer são também celebrados com seis sessões de cinema, nos dias 7, 9, 13, 14, 21 e 28, no Pavilhão Portuguez, às 21.30. Em cada sessão será exibido um episódio da série documental A Paródia: Comédia à Portugueza, de Lauro António. Ainda por este espaço vão passar quatro tertúlias, nos dias 6, 13, 20 e 27, às 16.00, sob o mote “Como era a vida no Parque Mayer?”, onde artistas, trabalhadores e espectadores do Parque Mayer vão partilhar as suas memórias e experiências. Para quem prefere pôr-se a caminho, há dois itinerários a percorrer. Nos dias 9 e 13, o percurso é dedicado à “Época de Ouro do Cinema Português”, já nos dias 19, 20, 21 e 22, o tema é “Parque Mayer 100 Anos” com um percurso entre a Praça dos Restauradores e o Parque Mayer. Para ambos os trajectos é necessária inscrição prévia através de itinerários.culturais@cm-lisboa.pt ou 218 170 742. A celebração do centenário inclui ainda um combate de boxe entre os atletas profissionais Miguel Amaral e Ricardo Costa, dia 9, às 18.30, em frente ao Capitólio. A programação completa do centenário pode ser consultada aqui.

Como programação paralela, o Teatro Maria Vitória tem em exibição a peça de teatro de revista Canta Maria Vitória, até dia 3 de Julho, com sessões às quintas, sextas e sábados às 21.30 e aos domingos às 16.30. Os bilhetes (10€) estão à venda na bilheteira online e na bilheteira do teatro.

O Parque Mayer abriu ao público em Julho de 1922, junto à Avenida da Liberdade. No mesmo ano abriu o Teatro Maria Vitória e seguiram-se o Teatro Variedades, o Cineteatro Capitólio e o Teatro ABC. Este equipamento cultural tornou-se a casa do teatro de revista e chegou a ser conhecido como “a Broadway portuguesa”. Em 2015, o Teatro ABC foi demolido para dar lugar a um parque de estacionamento. O Capitólio renasceu em 2017, com programação a cargo da Sons em Trânsito. Já o Teatro Variedades, desactivado desde o final dos anos 90, está agora em obras, resultado de um concurso público. O Teatro Maria Vitória, com produção de Hélder Freire Costa, é o único que se mantém em funcionamento. Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, actualmente “o Parque Mayer está a ser reabilitado com o intuito de recuperar os teatros e voltar a posicionar o Parque Mayer como um espaço de cultura de referência na cidade de Lisboa”.

