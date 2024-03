Parque verde de Carnide, para onde esteve planeada Feira Popular, vai nascer até final do ano

Depois de dois anos de estagnação, devido a "divergências com o construtor", foi retomada a construção do parque verde de Carnide, na sequência de um novo acordo com a Câmara Municipal de Lisboa (CML). Desde 1 de Fevereiro que "a empreitada decorre a bom ritmo, estando a conclusão programada para Dezembro de 2024”, afirmou o vereador da Estrutura Verde, Ângelo Pereira, na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, esta quarta-feira, citado pela agência Lusa. Apesar da paragem dos trabalhos, a CML garantiu que foram plantadas aproximadamente 3000 das cerca de 5400 árvores previstas para o espaço de 20 hectares junto à Pontinha.

Recorde-se que, para este terreno, chegou a estar pensada a construção da nova feira popular de Lisboa, mas, na ausência de interessados e perante o desacordo do actual executivo, no Verão de 2022, Carlos Moedas assumiu o abandono da ideia. “Parques de diversão no centro da cidade não fazem o mesmo sentido que faziam no passado”, disse, na altura, o presidente da CML, preferindo ver crescer em Carnide “um parque verde com equipamentos para as pessoas” e admitindo a possibilidade de uma parte do parque incluir equipamentos de diversão.

Obra começou em 2019

Assumindo o “imbróglio” associado à obra deste parque verde na zona ocidental da cidade, que arrancou em 2019 e cuja conclusão estava prevista para 2020, a Câmara decidiu, em Dezembro de 2023, notificar a empresa responsável pela empreitada (que suspendeu os trabalhos em Agosto de 2021) para que apresentasse, em 15 dias úteis, um plano para a “retoma imediata” da obra. Em Janeiro de 2023, a vereadora das Obras Municipais, Filipa Roseta, chegou a referir-se ao desenvolvimento do parque de Carnide como “um embrulho muito difícil de desembrulhar”, que terá encontrado, na chegada à autarquia, como “uma coisa meia feita”. Agora falta a outra metade.

