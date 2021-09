Passe Navegante vai incluir bicicletas Gira em 2022

A rede de bicicletas partilhadas da Câmara Municipal de Lisboa irá integrar o passe Navegante, já no primeiro semestre de 2022. A notícia foi avançada pelo presidente da EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa) no início deste mês. Ao jornal Público, Luís Natal Marques adiantou agora mais detalhes, nomeadamente a meta temporal para a implementação da proposta.

O título mensal de transporte usado pelos lisboetas (seja na modalidade de 30€ ou na de 40€), que abrange actualmente o metropolitano, autocarros, comboios e barcos passará também a incluir as bicicletas clássicas e eléctricas do serviço Gira, que conta com cerca de uma centena de estações e mais de 800 bicicletas. Os números ficam, ainda assim, aquém das expectativas para expansão desta rede, que já devia ter atingido as 140 estações e os 1400 velocípedes.

A medida surge como parte de uma estratégia para promover a micro-mobilidade dentro da cidade de Lisboa. Outro dos esforços tem passado pela expansão da rede Bicipark — estacionamentos fechados para bicicletas dentro de parques automóveis da EMEL. Existem, neste momento, 13 parqueamentos deste género no concelho de Lisboa.

Ao mesmo tempo, existem conversações sobre o alargamento da rede Gira a concelhos limítrofes. Entre eles estão os concelhos da Amadora, Loures, Odivelas e Oeiras.

Em Julho deste ano, também as bicicletas e trotinetas eléctricas da Bolt passaram a funcionar em associação com os Transportes Metropolitanos de Lisboa. Desde essa data que, por mais 15€ mensais, os detentores do título podem usufruir de 20 minutos diários nestes veículos.

