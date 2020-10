Passe o Halloween em casa, com Pabllo Vittar

Lembram-se das noites de Halloween em que o Trumps era transformado numa cave assombrada com zombies e decoração a rigor? Pois bem, isso é passado. No horrendo ano de 2020, a melhor proposta de uma festa de Halloween queer é em casa, com uma ajudinha de Pabllo Vittar. A cantora e drag queen brasileira que o ano passado deu um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa – ah, que saudades de 2019! –, prometeu aos fãs animar a noite de Halloween com uma festa virtual de 18 horas. A 111 Halloween Club Night, assim se chama o evento (a remeter para o seu terceiro álbum de estúdio, 111), acontece a partir das 12.00 de sábado, hora portuguesa, e é uma espécie de festival digital com DJs conhecidos e outros convidados, em streaming de palcos em várias partes do mundo.

Outubro está a ser um bom mês para a cantora. Foi pela primeira vez capa da Vogue brasileira e garantiu: “Eu quero, eu posso, eu consigo. Sempre soube que ia chegar onde estou.”

Para o Dia das Bruxas deixa o desafio: “Vamos vestir-nos a rigor online para o Halloween este ano e ajudar a salvar os palcos para quando o mundo reabrir.” O festival, em streaming via Twitch, tem um cariz solidário: apesar de ser gratuito, tem como objectivo sensibilizar as pessoas para a campanha da National Independent Venues Association “Save Our Stages”, para salvar a cultura em tempos de pandemia e distanciamento social. Acontece em parceria com o site IMVU, de avatares digitais em 3D, e terá direito a seis palcos digitais por onde vão passar nomes como Nina Kraviz, Maya Jane Coles ou Christine and The Queens. No palco de Vittar os outros convidados são a DJ brasileira Milian Dolla e a dupla canadiana Purity Ring.

Pablo promete focar-se nas canções de 111, que lançou em Março. “Amor de Que”, uma das músicas do disco, tem mais de 113 milhões de visualizações no YouTube e foi nomeada Hino do Ano pela MTV brasileira.

Sábado, a partir das 12.00. Bilhetes gratuitos no site e app Dice.

