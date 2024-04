Passear à noite num convento? Em Sintra, é possível (e ainda é servido chá)

O Convento dos Capuchos, em Sintra, volta a receber visitas nocturnas a partir de 4 de Maio, com vários horários disponíveis entre as 19.30 e as 22.00, repetindo-se a iniciativa todos os sábados até ao fim do mês (dias 11, 18, 25). “À noite no Convento dos Capuchos” assinala o aniversário do monumento fundado a 3 de Maio de 1560, Dia da Invenção de Santa Cruz.

As visitas são guiadas e duram uma hora e 15 minutos. Nesse período, os participantes vão conhecer o convento franciscano “no ambiente intimista que a atmosfera crepuscular e nocturna potencia”, lê-se num comunicado da Parques de Sintra. O percurso inicia-se e termina junto ao portão de entrada, na escadaria do Terreiro das Cruzes, e percorre o interior do convento e o claustro. No final, sob a abóbada celestial nocturna, o momento de convívio é acompanhado com um chá.



“Desprovido de luxo e conforto” e seguindo “a filosofia e os ideais da Ordem de S. Francisco de Assis”, como se explica no site da Parques de Sintra, o Convento serviu como local de redenção espiritual dos frades que viviam afastados da sociedade. Nestas visitas, também se recupera esse passado, em particular locais providos de cunho religioso e outrora essenciais para a vida da comunidade: o alpendre, o Terreiro da Fonte, a Capela da Paixão de Cristo, a portaria, a igreja, o corredor das celas (reservado à meditação e reflexão), o coro alto, o refeitório, a cozinha, a casa das águas, a biblioteca, as enfermarias, a sala do capítulo (local utilizado para as reuniões da comunidade), o claustro, as hortas, entre outros.

Também conhecido como Convento da Cortiça (pela presença da matéria-prima nos revestimentos e na decoração), a construção da propriedade foi promovida por D. Álvaro de Castro (conselheiro do rei D. Sebastião), tendo recebido o nome de Convento de Santa Cruz da Serra de Sintra. Depois de 250 anos a servir como local de culto, a extinção das ordens religiosas em Portugal (1834) levou ao seu abandono, até este ser comprado pelo 2.º conde de Penamacor (1873), que o vendeu ao 1.º Visconde de Monserrate, Francis Cook. Adquirido pelo Estado em 1949, tem vindo a sofrer algumas acções de conservação, restauro e requalificação. O Convento dos Capuchos e os espaços envolventes estão, desde 2000, sob a gestão dos Parques de Sintra e integram a Paisagem Cultural de Sintra, nomeada pela UNESCO, 1995, como Património Mundial da Humanidade.

As visitas, limitadas a 15 pessoas, estão disponíveis em português e inglês. Os bilhetes custam 16€ para adultos, 14€ para jovens (6-17 anos) e séniores (+65 anos) e 49€ para famílias (2 adultos e 2 jovens). As crianças com menos de 6 anos não pagam.



+ Ai Weiwei inaugura nova exposição em Lisboa