Passevinho: há pequenos produtores à prova em Campo de Ourique

Pequenos produtores de vinho de várias regiões do país têm encontro marcado no próximo domingo, na Padaria do Povo. Na segunda-feira, a prova é reservada a profissionais.

O Passevinho volta a juntar pequenos produtores de vinho para uma sessão de prova aberta e conversa em Lisboa. A próxima edição é já este domingo, 9 de Novembro, e vai contar com vinho da Grande Lisboa e arredores, mas também do Dão, Bairrada e Beira Interior. O evento chega assim à nona edição, mantendo o objectivo de promover "uma cultura do vinho enquanto património humano e natural".

Acontece tudo na Padaria do Povo, em Campo de Ourique. Entre as 14.00 e as 19.30, oito produtores, presenças habituais, ficam à conversa sobre os vinhos que produzem nas zonas do Cadaval, Óbidos, Ourém, Cartaxo e Torres Vedras, entre outras. São eles António Marques-da-Cruz, dos vinhos Serradinha e Cozs, Tiago Teles (Gilda, Raiz e Cozs), Emanuel Frutuoso (Safado e Flui), Rodrigo Filipe (Humus e Flui), Joana Vivas (Serra Oca), Pedro Marques e Sónia Raposo (Las Vedras), Sílvia Bastos e Nadir Bensmail (Tomaralmá) e João e Ana Pratas (Casa Pratas). A prova tem depois início pelas 16.30.

Cada conversa vai contar com três ou quatro produtores e andará em torno do cruzamento de vinhos, seja o ano, a casta ou a região. Este ano, o Passevinho conta ainda com dois produtores convidados – António Madeira, da região do Dão, e Catarina Bento e David Prata, da Beira Interior.

O dia seguinte será dedicado a profissionais. A prova decorre no restaurante Prado, entre as 15.00 e as 19.00. É necessária inscrição prévia.

Rua Luís Derouet, 20A (Campo de Ourique). Dom 14.00-19.30. Entrada livre

Travessa das Pedras Negras, 2 (Baixa). Seg 15.00-19.00. Entrada mediante inscrição

