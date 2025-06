Pátio da Água abre esta quinta-feira. Há concertos, workshops e água da torneira para beber

Até 12 de Setembro, o Pátio da Água regressa à Avenida da Liberdade com muita música, provas de água, workshops de cozinha e actividades para as crianças.

Água fresca aromatizada, gelados de fruta, workshops e concertos. O Pátio da Água está de volta. Esta quinta-feira, está marcado um concerto de êxitos dos anos 80, que inclui Queen, Tina Turner ou Rádio Macau.

O tão esperado dia chegou (pelo menos, para quem trabalha ou vive na Avenida da Liberdade). Numa parceria da EPAL com a Câmara Municipal de Lisboa e a Lisboa E-NOVA, o Pátio da Água promete uma agenda variada ao longo do Verão.

A 4 de Julho, conte com um workshop de cozinha sustentável, liderado pelo chef Fábio Bernardino, que nos vai ensinar práticas de economia circular na cozinha e dar-nos receitas mais sustentáveis, com recurso à água da torneira. A música toma conta dos restantes dias.

A 11 de Julho, vão soar os clássicos da música portuguesa, como José Afonso, Sérgio Godinho ou Rui Veloso. Em Agosto, no dia 8, dá-se um tributo a artistas como Whitney Houston, Adele, Amy Winehouse e Etta James. A 12 de Setembro, o encerramento do Pátio da Água faz-se ao som do pop e soul, com temas de Stevie Wonder, Bruno Mars, Alicia Keys ou Elton John.

Todas as quartas-feiras de manhã, o público escolar é convidado a participar numa sessão de educação ambiental. A inscrição é obrigatória. E, durante os meses de Julho e Agosto, há provas de água e workshops sobre a água e o património da EPAL. Para quem estiver só de passagem, pode sempre lá ir buscar um picolé da Santini ou um copo de água simples ou aromatizada.

Avenida da Liberdade, 14 (Avenida). Seg-Sex (fechado aos feriados) 11.30-18.30. Entrada livre

