Património Cultural 360 vai abrir 65 museus e monumentos a visitas virtuais

O projecto Património Cultural 360 tem vindo a ser desenvolvido no último ano. O propósito é claro: disponibilizar numa única plataforma digital 12 filmes documentais e 59.500 digitalizações 2D e 3D de bens culturais móveis de 65 museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos nacionais sob o tutela do Ministério da Cultura. Tudo isto para que, de forma gratuita e remota, os utilizadores possam aceder ao património cultural português.

A apresentação teve lugar no Museu Nacional de Arqueologia, na manhã desta quinta-feira, 16 de Janeiro. O momento contou com a presença da Secretária de Estado da Cultura, Maria de Lurdes Craveiro, e do Presidente da Museus e Monumentos de Portugal, Alexandre Pais. Este último, frisou que o Património Cultural 360 "garante não apenas a preservação do conhecimento sobre o nosso património para gerações futuras, mas também abre as possibilidades de investigação."

Além do conteúdo disponibilizado online, o projecto vai abrir 65 museus e monumentos nacionais a visitas virtuais, num claro passo rumo à transição digital no sector da cultura - é o caso do Mosteiro de Arouca e a Catedral de Miranda do Douro, integrados na rede. Segundo a mesma apresentação, os utilizadores da plataforma poderão, futuramente, utilizar óculos 3D para visualizar as peças digitalizadas, com grande pormenor e alta resolução.

A acção está a cargo do Ministério da Cultura e é promovida pelo Património Cultural, Infraestruturas de Portugal, em parceria com a Museus e Monumentos de Portugal. Orçado em 11,7 milhões de euros, o projecto foi financiado pela União Europeia através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

As digitalizações de conteúdo museológico e de monumentos nacionais já começou e algumas das peças já se encontram disponíveis no arquivo online. Até ao final do ano 2025, o processo de digitalização estará concluído. O projecto envolve uma equipa de trabalho multidisciplinar. No total, são mais de meia centena de especialistas nas áreas da informática, da conservação e restauro, da fotografia, modelação e design gráfico, mais também investigadores de ciências sociais e humanas. O processo pode ser acompanhado à distância através da página Património Cultural Making Off.

