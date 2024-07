Pavilhão Azul abre a 4 de Novembro com colecção de Julião Sarmento

São mais de 1200 obras, de artistas nacionais e estrangeiros, da colecção privada do artista Julião Sarmento e estarão à guarda da Lisboa Cultura durante cinco anos (o acordo é renovável) para fazerem do Pavilhão Azul mais um pólo de atracção cultural em Belém. Sob um orçamento anual de um milhão de euros, caberá a Isabel Carlos, que esteve à frente do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, vai dirigir os destinos do novo espaço da cidade dedicado à arte contemporânea.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) já havia anunciado que o Pavilhão Azul iria abrir no final deste ano, mas concretizou esta quinta-feira, num encontro do presidente Carlos Moedas com jornalistas, a data de inauguração do espaço: será a 4 de Novembro.

De Miquel Barceló a Nan Goldin

Julião Sarmento, que morreu em 2021, sonhava com a criação de um novo centro de arte contemporânea em Lisboa a partir da sua colecção privada. E esse sonho já incluía algumas linhas-mestras, como a escolha do arquitecto responsável pelo projecto de recuperação do edifício industrial, João Luís Carrilho da Graça. A ideia começou a sair para o papel em 2017, durante o mandato de Fernando Medina, quando o artista visual assinou um protocolo com a Câmara, afirmando "que uma colecção de arte faz sentido se as obras puderem ser vistas pelas pessoas", em declarações ao jornal Público.

Entre as peças que poderão ser vistas, e que Julião Sarmento começou a coleccionar quando ainda era estudante de Belas Artes (apenas 5% foram compradas, as restantes resultaram de trocas ou ofertas), estão nomes como Miquel Barceló, Jorge Molder, Pedro Cabrita Reis, Rui Chafes, Bruce Nauman, Cindy Sherman, Andy Warhol, Nan Goldin, Joseph Beuys, Marcel Duchamp ou Marina Abramovic.

