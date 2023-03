Pavilhão do Conhecimento aberto até à meia-noite no Dia da Matemática

Qual será o ângulo mais matemático do Pavilhão do Conhecimento? No próximo 14 de Março, Dia Internacional da Matemática e Dia Internacional do Pi, as famílias vão ter oportunidade de o procurar pelo museu e registá-lo para a posteridade na exposição “Fotomática”, patente no átrio durante todo o dia. A melhor fotografia vai ser premiada com um cartão dos Circuitos Ciência Viva, que dá acesso gratuito aos 22 Centros Ciência Viva do país. Mas há mais. Para celebrar a dupla efeméride, o programa de terça-feira promete 14 horas inteirinhas, entre as 10.00 e a meia-noite, de actividades, desafios, espectáculos e debates.

“O Pi é um número irracional que dá para muitas contas. E contas não vão faltar para dar cor a um cordão gigante que começa em 3,14 e nunca mais acaba!”, lê-se em comunicado do Pavilhão, que preparou uma versão matemática dos Jogos sem Fronteiras. A ideia é que pais e filhos sejam desafiados a resolver puzzles, cálculos mentais e corridas aritméticas no menor tempo possível. À festa juntam-se Maria da Graça Marques e Marília Pires, investigadoras da Universidade do Algarve, que vão convidar o público a descobrir a matemática escondida em balões, cartolinas, fios, agulhas, colas e folhas coloridas.

Entre a programação prevista, destacam-se desde logo as actividades marcadas para o Auditório José Mariano Gago. Entre as 11.00 e as 12.00, o matemático Jorge Buescu vai dar a conhecer “Três momentos cintilantes na Matemática europeia”. A partir das 16.00, arranca o célebre “Circo Matemático” da Associação Ludus, ao qual se segue, pelas 18.00, a mesa redonda “A matemática escondida no dia-a-dia”, com a economista Joana Vaz Pais, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, a especialista em computação e processamento de linguagem Luísa Coheur e a matemática Carlota Simões. Para terminar, o professor e autor Rogério Martins, do magazine Isto é Matemática, emitido pela SIC Notícias, apresenta-nos o “Segredos do Mundo”.

Haverá também uma Feira do Livro. Mas, se não quer perder pitada, o melhor é consultar a programação completa no site do Pavilhão do Conhecimento. Atenção: algumas actividades requerem inscrição prévia.

Pavilhão do Conhecimento. 14 Mar, Ter 10.00-00.00. 8€-28€ (grátis até aos dois anos).

