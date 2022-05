Pavilhão do Conhecimento celebra biodiversidade com programa grátis

O Dia Internacional da Diversidade Biológica celebra-se todos os anos a 22 de Maio. No próximo domingo, há programação especial no Pavilhão do Conhecimento.

O próximo domingo, 22 de Maio, vai ser dedicado ao Dia Internacional da Diversidade Biológica, pelo menos no Pavilhão do Conhecimento, que tem programação especial para oferecer. A iniciativa arranca pelas 11.00, junto à fonte exterior, onde estará uma “bina científica” pronta a desafiar as famílias a descobrir como no mundo dos seres vivos está tudo interligado.

Para além das várias experiências científicas previstas acontecer ao ar livre, entre as 11.00 e as 13.00 e as 14.00 e as 18.30, conte ainda com alguns eventos no interior do Centro de Ciência Viva.

Entre as 15.00 e as 15.20, será apresentada a obra escrita comemorativa dos 25 anos do Festival CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela. Após as intervenções iniciais, será exibido um conjunto de curtas-metragens sobre a conservação da biodiversidade.

Bem-vindos à Sexta Extinção, de Chiara Cant; Migrants, de Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte e Zoé Devise; As Aventuras do Jovem Félix, de Ricardo Rámon; e Echo, de Barzan Rostami, são as curtas de animação que poderá ver.

A entrada no Pavilhão do Conhecimento será gratuita, mas requer inscrição prévia através de formulário disponível online.

Pavilhão do Conhecimento. Dom 11.00-18.30. Entrada livre.

