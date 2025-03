Pelo futuro do planeta, monumentos de Lisboa vão ficar às escuras durante uma hora

Entre as 20.30 e as 21.30 deste sábado, 22 de Amrço, Lisboa vai desligar as luzes para assinalar a Hora do Planeta, juntando-se ao maior movimento global de sensibilização ambiental.

Este momento vai ser assinalado em monumentos como o Castelo de São Jorge, a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos e o Padrão dos Descobrimentos, que vão ficar às escuras durante 60 minutos, numa iniciativa promovida pela WWF Portugal, que desafia pessoas, empresas e municípios a adotarem gestos sustentáveis pelo futuro do planeta.

Além do apagão simbólico, a organização apela a que todos utilizem o Banco de Horas, uma plataforma onde cada participante pode registar acções sustentáveis e medir o impacto real do seu contributo. Já foram contabilizadas mais de 150 mil horas dedicadas a actividades em prol do ambiente, desde iniciativas comunitárias a mudanças de hábitos individuais.

A adesão ao evento tem crescido ano após ano, e em 2025 já são 95 os municípios portugueses que vão participar, apagando as luzes de edifícios públicos e promovendo acções de sensibilização.

A Hora do Planeta começou em 2007, em Sydney, na Austrália, e rapidamente se transformou num fenómeno global, levando cidades em todo o mundo a desligar as luzes em defesa do ambiente.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp