Penguin tem nova chancela totalmente dedicada a manga

Os fãs de manga em Portugal vão gostar de saber que há uma nova chancela totalmente dedicada ao género. A iniciativa é uma resposta directa a um crescente interesse, e as primeiras novidades da Distrito Manga chegam às livrarias já esta segunda-feira, 24 de Junho. São os primeiros volumes de Ataque dos Titãs, de Hajime Isayama, uma das séries de manga mais famosas de sempre e cuja adaptação a anime em 2013 foi um êxito imediato; e Edens Zero, de Hiro Mashima, cuja adaptação a anime estreou em 2021, na Netflix.

“Estamos entusiasmados por finalmente podermos lançar esta chancela em Portugal. Era um projecto que estava a ser trabalhado há algum tempo e é muito gratificante ver os primeiros livros a chegarem. Queremos que seja uma chancela diversa, com vários registos de ficção mas também alguma não-ficção, e com muita atenção à qualidade e ao rigor que estes títulos, muitos deles históricos, exigem. As primeiras reacções que estamos a receber são muito motivadoras para mostrar o que de melhor da manga japonesa se faz”, afirma em comunicado Catarina Araújo, editora da Distrito Manga.

Se olharmos para o catálogo da Distrito Manga da Penguin espanhola, a linha editorial promete trazer uma ampla gama de títulos, dos menos conhecidos aos novos sucessos no Japão e noutros mercados internacionais. Em Portugal, a intenção parece ser a mesma: apostar em todas as demografias, com shōnen (histórias de acção e aventura focadas em protagonistas jovens), shōjo (mangas de romance e drama voltados para o público feminino jovem), seinen (séries mais maduras destinadas a adultos, com tramas complexas e temas profundos), josei (focadas no público feminino adulto e em relações e situações quotidianas) e kodomo (voltado para o público infantil).

“A intenção desta nova chancela é proporcionar ao leitor conteúdo de grande impacto comercial sem perder de vista a qualidade e as boas histórias. Algo que se concretizará através de um compromisso com o trabalho editorial – traduções de qualidade e edições cuidadas –, bem como numa selecção de conteúdos que tratarão tópicos relevantes, instrutivos ou puramente divertidos. Para isso, a Distrito Manga trará os últimos sucessos que estão a dominar mundialmente, mas também se focará em títulos que alcançaram o estatuto de clássicos da manga”, lê-se ainda na mesma nota.

Com 100 milhões de exemplares em circulação, Ataque dos Titãs é um clássico distópico, que acompanha Eren, um rapaz que quer explorar o mundo para lá da cidade protegida onde vive. Mas o sonho transforma-se em pesadelo com o regresso dos Titãs, gigantes grotescos conhecidos por terem consumido quase toda a humanidade 100 anos antes. A série, que tem um total de 34 volumes (os primeiros dois chegam agora a Portugal), foi adaptada a anime em 2013 e o último episódio, que estreou em Novembro de 2023, provocou um crash na Netflix devido à adesão em massa dos fãs.

Já Edens Zero, de Hiro Mashima (o mesmo criador do anime de sucesso Fairy Tail), é para leitores mais jovens, a partir dos 12 anos, e acompanha as aventuras espaciais de Shiki Granbell, um jovem que mora com bots no Reino dos Sonhos e tem um encontro inusitado com os primeiros visitantes em 100 anos do planeta, a criadora de conteúdos Rebecca e o gato azul Happy. A adaptação a anime, que estreou em 2021, encontra-se disponível na Netflix, e a série de manga continua em aberto, com pelo menos 32 volumes (há mais capítulos ainda não compilados).

Depois dos primeiros lançamentos, a Distrito Manga inaugura o mês de Julho, com O Livro de Fãs de Manga e Anime, que sai no dia 8. Para fãs de banda desenhada, em particular japonesa, bem como de animação, trata-se de um livro de não-ficção dedicado à cultura japonesa, que explica por exemplo porque é que a manga se lê da direita para a esquerda. Além disso, inclui também quizzes e espaço para o leitor criar as suas listas de preferidos de séries de manga, anime e até música J-Pop.

