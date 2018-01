"Período Sabático": uma pausa artística para as colagens e desenhos

Melodramas sentimentais, a cultura pós-pop e sentimentos abafados são os ingredientes desta receita artística que acontece em dupla e que sai do forno directamente para o Espaço Santa Catarina. Estamos a falar de Thomas Mendonça e Marta Pombo, que juntaram forças para pôr de pé a exposição “Período Sabático”. A mostra inaugura esta sexta-feira, dia 12, às 18.30.

“Tanto as colagens da Marta como os meus desenhos são produzidos de uma forma bastante intuitiva e fácil, no sentido em que têm como ponto de partida os estímulos provenientes do meio que nos rodeia, dia após dia”, explica-nos Thomas. “Neste caso, agrupámos um conjunto de desenhos e colagens que falam do mesmo assunto, das relações de amores não comprometidos.”

A partir desta premissa monta-se uma exposição que é um momento de pausa e distanciamento perante os relacionamentos de longo prazo. E porquê “Período Sabático”? “É a redescoberta de nós mesmos, da nossa individualidade, da nudez alheia e plural. As colagens e os desenhos misturam-se porque somos amigos e por vezes parceiros de trabalho, mas o meio através do qual nos exprimimos poderia ter sido outro”, diz o artista.

A par da exposição, há também um calendário 2018 ilustrado e assinado por ambos os artistas e que vai estar à venda na exposição.

Espaço Santa Catarina. Largo Dr. António de Sousa Macedo, 7. Inaugura Sex, até 30 Jan. Seg-Sex 14.00-20.00. Entrada livre.

