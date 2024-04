Pessoa, Bukowski, Woolf: Penguin “ressuscita” escritores no Instagram

E se, ao navegar pelo Instagram, começasse a ver grandes escritores, como Virginia Woolf, Fernando Pessoa e George Orwell, a comentar a actualidade, desde os preços da electricidade a debates sobre o papel da mulher? A iniciativa é da Penguin Random House, que estreia Comentários de Autor esta terça-feira, 23 de Abril, Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. A ideia é relembrar a importância da leitura e promover obras de aclamados autores nacionais e internacionais – e de como, mesmo nos dias de hoje, muitos dos seus pensamentos são pertinentes (outros, arriscamos dizer, nem tanto).

Ao longo desta semana, dezenas de excertos de obras de seis escritores – Virginia Woolf (@virginia.w00lf), Fernando Pessoa (@pessoa.akaoutros), Charles Bukowski (@the.charles.bukowski), Eça de Queirós (@eca.queiros_), Jane Austen (@a.jane.austen) e George Orwell (@_george_orwell_1984) vão chegar aos portugueses na forma de comentários. A ideia é pôr os portugueses a ler grandes clássicos da literatura, mesmo sem se aperceberem. Além disso, estes seis autores também têm um perfil com várias publicações bem-humoradas. Por exemplo, virginia.w00lf comenta, numa fotografia da adaptação cinematográfica da sua obra Orgulho e Preconceito, o seguinte: “Matthew Macfadyen, LOL, prefiro-te de longe no Succession #prideandazeitice”.

“Este é um dia de celebração dos livros e dos autores. Sabemos que a concorrência com as redes sociais é difícil – e prova disso são as muitas horas que muitos de nós passamos online – mas foi com isto em mente que quisemos contornar o jogo: como conseguimos incluir os livros nos scrolls habituais? Assim surgiram os Comentários de Autor, onde não só mostramos a relevância dos livros – todos eles autores clássicos – como fica comprovada a sua actualidade, ainda hoje, sendo capazes de ser uma 'resposta' a notícias destes dias”, explica à Time Out Maria João Machado, do departamento de comunicação da editora.

+ Estante Time Out: livros, livrarias e outras novidades para leitores