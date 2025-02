O festival, que este ano acontece em Junho, também vai trazer ao Parque da Bela Vista nomes como The Flaming Lips, Jorja Smith ou Damiano David, dos Måneskin.

O MEO Kalorama está de volta ao Parque da Bela Vista de 19 a 21 de Junho. Entre as primeiras confirmações destacam-se artistas como Pet Shop Boys, FKA twigs, Damiano David (Måneskin), Jorja Smith, Azealia Banks, Father John Misty ou The Flaming Lips, a tocar na íntegra o álbum Yoshimi Battles The Pink Robots, de 2002.

A completar o leque de nomes avançados na quarta-feira, 19 de Fevereiro, estão L’Impératrice, Róisín Murphy, Scissor Sisters, BADBADNOTGOOD, Boy Harsher, Model/Actriz, Kelly Lee Owens e jasmine.4.t. BRANKO, Best Youth, Cara de Espelho, Yakuza e MAQUINA. são os artistas nacionais que vão marcar presença no festival.

Regressos esperados

Os Pet Shop Boys estão de volta ao país depois de terem marcado presença no Primavera Sound 2023. Uma das duplas mais icónicas da música britânica traz a Portugal DREAMWORLD, a sua primeira digressão de grandes êxitos, ancorada por clássicos como “Always On My Mind”.

Já FKA twigs, que cancelou a sua presença na mesma edição do festival portuense, está de volta para apresentar o seu disco mais recente, o elogiado EUSEXUA.

Em letras gordas e terceiro lugar, no cartaz, surge Damiano David. O guitarrista e vocalista dos Måneskin. Depois da banda italiana vencedora da Eurovisão ter estado no Super Bock Super Rock, em 2024, agora é a vez do artista de 26 anos se estrear em nome próprio em Portugal.

Alguém que já não actuava em Portugal há muito tempo eram The Flaming Lips. A banda de Wayne Coyne vai interpretar na íntegra um dos seus discos mais icónicos: Yoshimi Battles The Pink Robots. Apesar dos imaginativos e divertidos cenários psicadélicos, este trabalho conta a história de uma mulher a lutar contra um cancro. Perante este cenário melancólico, os americanos criaram um disco de esperança que se tornou num marco do rock psicadélico e da música alternativa moderna.

Os bilhetes estarão disponíveis nos próximos dias, mas quem quiser garantir um lugar poderá inscrever-se na waiting list para acesso exclusivo à pré-venda.

Parque da Bela Vista. 19, 20 e 21 Jun (Qui, Sex, Sáb)

