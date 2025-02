Petanca, oficinas e insuflável: um sábado por mês, o Mīrārī quer juntar a família toda

A céu aberto, entre paredes decrépitas e vegetação desregrada, o Mīrārī é uma caixinha de surpresas. A fábrica quase em ruínas em Alcântara é sempre um bom destino para copos, street food ou petanca, além de ter uma agenda preenchida de eventos, que vão de mercados de agricultores a concertos ao vivo ou exposições de arte. Agora, quer juntar os mais novos à festa: a partir do dia 22 de Fevereiro, um sábado por mês é dia para a família.

Entre as 12.00 e as 17.00, a oferta infantil promete. Este sábado, por exemplo, vai ser instalado um insuflável no pátio e haverá pinturas faciais e pequenas partidas de petanca. As crianças poderão ainda participar numa oficina com cadernos de desenho, canetas coloridas, adesivos e bolas de sabão, ou noutra de criação coroas de flores. O acesso custa 10€ por miúdo.

Para além das famílias, também os animais são bem-vindos – o espaço, no geral, e o evento, em particular, são pet-friendly.

Avenida 24 de Julho, 170 (Alcântara). 22 Fev (Sáb). 12.00-17.00. 10€ (bilhete apenas para crianças).

