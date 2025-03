Picasso através da dança: espectáculo sobe ao palco em Novembro

Como é que Pablo Picasso viu e sentiu? Como é que assimilou a natureza e a transformou em arte? Questões que servem de base a movimentos dançantes, no espectáculo Eterno da autoria de Carlos Rodríguez. Durante três dias (28,29 e 30 de Novembro), a história do pintor espanhol Pablo Picasso, através da linguagem da dança espanhola e do flamenco, vai subir ao palco no Tivoli BBVA.

Em Eterno, 16 bailarinos procuram quebrar o conceito de dança convencional – tal como o pintor, que no século passado assumiu um papel transformador no mundo das artes, acabando por se tornar no grande precursor do cubismo.

Para além da dança, a companhia premiada Ballet Flamenco actuará em Lisboa banda e voz ao vivo. Os bilhetes para Eterno já estão à venda. Os preços vão dos 20€ aos 45€.

Avenida da Liberdade 182-188 (Avenida). Sex-Sáb 28-29 Nov 21.00, Dom 30 Nov 16.00. 20€-45€

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp