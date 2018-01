Pico: neste restaurante para partilhar não há tapas, mas picos

Tapear é em Espanha, no Monte Estoril o verbo à refeição é picar. Frederico e Rossana Horta e Costa conheceram-se em Marbella quando estudavam hotelaria e passavam largas horas à mesa, em almoços e jantares demorados e de partilha. No restaurante Pico, que abriram no início do ano em frente ao Jardim dos Passarinhos, quiseram fazer uma cozinha de base portuguesa para ir picando.

Fotografia: Francisco Santos

Há duas dezenas de petiscos, das típicas tábuas de enchidos e queijos nacionais, a outros com mais invenção – quiseram dar um toque de contemporaneidade, explicam, mas sem exagerar. Por isso há pica-pau mas de garoupa, com tosta de pão de sementes (6,50€), bolinhos de morcela com geleia de laranja caseira (3,90€), um ovo a baixa temperatura com lascas de bacalhau com broa de grelos (7€), umas vieiras braseadas com puré de funcho e ervilhas de wasabi (6€) ou uma tempura de lulinhas com maionese de tinta de choco (7,50€).

Fotografia: Francisco Santos

Mas porque há sempre algum amigo que prefere ter um prato à grande, sem ter ninguém a picar, há quatro pratos principais clássicos: a perna de cabrito de leite a baixa temperatura (19€), a costeleta de vitelão (21€), o lombo de bacalhau confitado em azeite aromático (18€) ou o camarão tigre escalado (23€).

Fotografia: Francisco Santos

Nos picos doces também há surpresas, com uma bolacha empilhada, qual mil-folhas, com creme de abade de Priscos e mousse de lima (4,50€), uma mousse de chocolate de 70% com suspiros de lavanda e um toffee de vinho do Porto (4€) ou um carpaccio de abacaxi com hortelã e pimenta rosa (3,90€).

Fotografia: Francisco Santos

Tudo para comer na bonita sala em tons de verde e cobre que quis trazer um bocadinho do icónico Jardim dos Passarinhos para o interior. Há mesas de madeira, outras de mármore e um balcão onde, à boa moda da barra espanhola, também se pode picar e beber um dos cocktails de autor – há oito, entre os quais o Birdie com gin, cardamomo, gengibre e pepino.

Avenida Sabóia, 15 (Estoril). 96 121 3410. Ter-Sáb 12.00-15.00/19.30-00.00, Dom 12.00-15.00.