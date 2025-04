Pilar 7: a experiência podia ser "única", mas o elevador está avariado há meses

As queixas multiplicam-se. Em algumas páginas onde se compram os bilhetes não há avisos e, à chegada, quem quiser subir tem de ir pelas escadas. Retoma do elevador está prevista para Maio.

"Uma experiência interactiva e imersiva que permite uma descoberta única da Ponte 25 de Abril." É assim que o Turismo de Lisboa (TL) apresenta o Pilar 7, a atracção que permite subir à ponte de uma forma peculiar, ficando ao nível dos automóveis, com o Tejo como postal. Acontece que, pelo menos desde o Verão, o elevador está avariado.

Quem comprar bilhetes pela página do TL pode ler o aviso "em manutenção". Além disso, o valor do ingresso é mais baixo do que o habitual, de 3€. Mas há outras plataformas (como a Booking ou a Tiqets) que não informam sobre a avaria. Nestes casos, os bilhetes são comprados pelo valor normal, de 5,50 €, com o bónus de os utilizadores descobrirem, na chegada à Avenida da Índia, outra experiência única: subir 22 pisos a pé.

São, por isso, várias as queixas publicadas em diferentes plataformas, desde pessoas que alegam ter pedido o reembolso do valor do bilhete sem o verem até aos mais desconsolados, por terem perdido, com o esforço físico, metade do prazer na experiência.

Contactado pela Time Out, um funcionário da estrutura confirmou que o elevador está parado desde o Verão de 2024, por uma avaria técnica, prevendo-se que o equipamento regresse à normalidade no final de Maio. Quem não quiser esperar até lá pode continuar a subir os mais de 300 degraus do único pilar acessível da ponte.

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X