O filme-concerto ‘Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII’ vai ser exibido em formato IMAX nos cinemas UCI do El Corte Inglés, UBBO e Arrábida Shopping.

O filme-concerto Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII está de volta às salas de cinema em todo o mundo, incluindo Portugal. Entre 24 e 27 de Abril, a versão restaurada e remasterizada digitalmente em 4K do espectáculo gravado em 1971 poderá ser vista em formato IMAX nos cinemas UCI do El Corte Inglés (Lisboa), UBBO (Amadora) e Arrábida Shopping (Vila Nova de Gaia).

Realizado por Adrian Maben, este trabalho foi gravado ao longo de quatro dias num anfiteatro romano da cidade italiana, sem público presente, resultando numa experiência audiovisual singular. Agora, mais de cinco décadas depois, o filme regressa com um novo brilho, contando com o áudio misturado pelo produtor britânico Steven Wilson.

Na altura das gravações, a banda composta por David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason, apresenta temas como "Echoes", "A Saucerful of Secrets" e "One of These Days”.

Além destas sessões de cinema, o regresso inclui também o lançamento de um álbum com o mesmo título, disponível a partir de 2 de Maio em CD, áudio digital, vinil, DVD, Dolby Atmos e Blu-ray, através da Legacy Recordings.

Nos últimos tempos, têm sido vários os filmes-concerto que tem feito sucesso nos cinemas portugueses. Não só com fenómenos como o The Eras Tour de Taylor Swift, que esmagou vários recordes de bilheteira, houve também uma sessão especial que voltou a levar Stop Making Sense dos Talking Heads aos cinemas.

Os bilhetes para Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII já estão à venda no site dos UCI Cinemas.

