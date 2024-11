Piso da Rua Angelina Vidal abateu, levando a corte do trânsito

Quem passar perto do topo da Rua Angelina Vidal, já a chegar a Sapadores, vai deparar-se com obstáculos impedindo a circulação automóvel e maquinaria. Um abatimento da via aconteceu na madrugada de sábado, segundo informa a Junta de Freguesia de São Vicente, o que levou ao condicionamento da circulação.

"As condições das infra-estruturas serão avaliadas pela CML para determinação da intervenção necessária", referia a Junta na segunda-feira, 4 de Novembro, mantendo-se a circulação cortada nesta terça-feira. De modo a manter a circulação do eléctrico 28E, a Carris mantém o percurso entre o Martim Moniz e a Graça com um minibus. Já os autocarros 734 (carreira de bairro), 712 e 730 mantêm-se, mas com alterações provisórias de percurso.

DR/Junta de Freguesia de São Vicente Rua Angelina Vidal

A Time Out tentou perceber junto da Câmara Municipal de Lisboa qual o tempo estimado de intervenção na via, mas não obteve resposta.

