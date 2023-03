Pitanga cria mural artístico para consciencializar para a emergência climática

Trata-se de uma iniciativa em parceria com a campanha #ClimateOfChange, que pretende sensibilizar para as migrações associadas a desastres naturais.

Joana Rodrigues, mais conhecida como Pitanga, está a desenvolver um mural na Torre A da NOVA FCSH. Alusiva ao 13.º Objectivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas – as migrações climáticas, que são migrações associadas a desastres naturais –, a obra reflecte o trabalho que a artista plástica tem desenvolvido através do seu empenho em conciliar a ilustração e a arte urbana com questões ambientais e de reflexão sobre sustentabilidade.

A inauguração está marcada para às 12.45 de 21 de Março, dia em que se assinala, na NOVA FCSH, o Dia da Sustentabilidade. A pintura do edifício servirá para consciencializar e incentivar a participação da população jovem nas dinâmicas da acção climática. A iniciativa resulta de uma parceria entre a faculdade, o Instituto Marquês de Valle Flôr, e o colectivo Juntos, no âmbito da campanha #ClimateOfChange, financiada pela União Europeia, e o programa DEAR, que visa capacitar os cidadãos europeus, especialmente os jovens, para agir sobre alguns dos maiores problemas que a Europa e o mundo enfrentam.

Antes, às 12.00, haverá também um workshop de graffiti com o artista plástico e ilustrador Tiago Hesp. “Uma experiência sensorial e técnica em tempo real, numa fusão entre partilha, integração e interacção do público”, lê-se sobre o workshop gratuito, cuja participação está sujeita a inscrição online – serão seleccionadas as primeiras dez pessoas inscritas.

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Avenida de Berna. 21 Mar, 11.00. Entrada livre

