Pixar in Concert: oiça os temas dos filmes de animação num concerto em Lisboa

É certo e sabido que quando chega a altura do Natal gostávamos de ser dotados do dom da ubiquidade para marcar presença em todos os concertos especiais desta época. Prepare-se para mais um: Pixar in Concert vai chegar ao Campo Pequeno no dia 23 de Dezembro.

Foi em 1995 que a empresa de animação digital norte-americana — que pertence à Walt Disney Company — se estreou com o clássico Toy Story e, em 22 anos, a Pixar já produziu 17 filmes de animação de onde se destaca quase sempre a escolha da banda sonora. “Para mim, a música é dos elementos mais importantes num filme. Transmite as emoções”, diz John Lasseter, director criativo dos estúdios Pixar e Disney, em comunicado.

Agora chegou a hora de ver e ouvir muitas das escolhas musicais que fazem as delícias dos miúdos (e até suas, admita). O concerto no Campo Pequeno chega pelas mãos da Lisbon Film Orchestra com a coordenação do maestro Nuno de Sá. À Procura de Nemo, Monstros e Companhia, Toy Story, Carros, Brave – Indomável ou Ratatui são alguns dos filmes de animação com temas que poderá ouvir (e cantar) no concerto.

Pixar in Concert terá duas sessões, uma às 15.00 e outra às 21.30, e os bilhetes, à venda nos locais habituais, começam a partir dos 15€.

