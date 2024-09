Os Pixies estão prestes a publicar um novo capítulo no cada vez mais longo segundo acto (ou será já o terceiro?) da sua carreira. The Night the Zombies Came, o décimo álbum da sua discografia e o quinto que lançam desde que se reuniram, há duas décadas, sai a 25 de Outubro. E é apresentado em Lisboa a 10 de Maio de 2025.

De acordo com os americanos, o novo registo é enformado pelo “druidismo, centros comerciais apocalípticos, restaurantes temáticos medievais, formas poéticas do sec. XII, surf rock, gárgulas, monstros do pântano e o som seco e distintivo da bateria dos Fleetwood Mac de 70s”. É, também, o primeiro disco gravado com Emma Richardson.

Conhecida pelo seu trabalho com os britânicos Band of Skulls, a nova baixista entrou há uns meses para o lugar de Paz Lenchantin, que estava com os Pixies desde 2013. É a quarta mulher a tocar as linhas de baixo que Kim Deal escreveu nas décadas de 1980 e 90. E vem com a banda a Portugal pela primeira vez no próximo ano.

Teremos sempre os clássicos

Já se encontram online quatro canções de The Night the Zombies Came, mais ou menos um terço do futuro disco, incluindo “Motoroller”, partilhada esta terça-feira, 17. A julgar por esta amostra, ainda não é agora que Black Francis, Joey Santiago e David Lovering fazem um trabalho à altura do que gravaram naqueles primeiros anos juntos.

Mas pronto. Os Pixies fizeram mais e melhor em cinco anos do que a maior parte dos músicos faz numa vida inteira – Come On Pilgrim, 1987; Surfer Rosa, 1988; Doolittle, 1989; Bossanova, 1990; Trompe le Monde, 1991; uma obra-prima por ano. E continuam a tocar várias dessas canções ao vivo, para alegria de quem os ouve.

Os bilhetes para o espectáculo de 10 de Maio de 2025, no Sagres Campo Pequeno, onde também se apresentaram em 2019 e 2023, vão estar à venda online e nos locais habituais a partir das 09.00 de sexta-feira, 20. Os preços vão dos 29€ aos 50€.

Sagres Campo Pequeno. 10 Mai (Sáb). 21.00. 29€-50€

