Plano Nacional de Leitura chega ao TikTok pela voz de leitores

Mariana Zina é a curadora de Abril no TikTok do Plano Nacional de Leitura

O Plano Nacional de Leitura já está presente no TikTok, mas pela voz de quem domina o canal e a linguagem. A partir de agora, todos os meses há um booktoker residente, que ficará responsável pelas publicações na rede social. Em Abril, a curadora é Mariana Zina, que tem mais de 12 mil seguidores no TikTok e é metade da dupla do podcast literário Cover to Cover. Até ao final do mês, promete conteúdo três vezes por semana.

“Segundo as estatísticas, [o Booktok] contribui para a venda de mais de 20 milhões de livros em 2021. Dados internacionais mostram um significativo aumento dos hábitos de leitura em jovens que seguem esta comunidade de leitura em linha”, lê-se em comunicado do Plano Nacional de Leitura (PNL). “Habitualmente associado à leitura de livros para jovens adultos, vistos com algumas reticências por um público mais intelectual, a verdade é que o TikTok trouxe para a leitura muitos jovens que não liam e também levou à reedição de alguns clássicos, o que desmente o preconceito de que só promove literatura mais popular. Kafka, Jane Austen, Oscar Wilde, Sylvia Plath, Albert Camus, Virginia Woolf, George Orwell e Emily Brontë são alguns dos autores clássicos que ganharam nova vida.”

No TikTok, o PNL decidiu desafiar jovens entre os nomes que mais se destacam na promoção da leitura em Portugal. À curadora de Abril, Mariana Zina, juntam-se Íris Bicho (Maio), Rafaela Fernandes (Junho), Cláudia Oliveira (Julho), Beatriz Rosa (Agosto), Maria João Faria (Setembro), Mariana Lemos (Outubro), Sérgio Alves (Novembro) e Mariana Mousinho (Dezembro). “Sabemos que o principal factor de sucesso deste fenómeno é a recomendação entre pares, pelo que queremos apoiar esta comunidade de leitores de uma forma orgânica”, justifica a comissária do PNL, Regina dos Santos Duarte, na mesma nota.

