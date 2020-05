Plataforma leiloa experiências gastronómicas para apoiar Cruz Vermelha

Iniciativa solidária leva a leilão experiências exclusivas com personalidades da gastronomia. Os fundos são entregues à Cruz Vermelha para apoiar população afectada pela pandemia.

João Rodrigues, Kiko Martins, Ljubomir Stanisic, Vasco Coelho Santos, André Lança Cordeiro ou Diogo Noronha têm em comum a arte de saber cozinhar. São alguns dos chefs mais reconhecidos do país e também dos mais afectados com a paragem do sector da restauração. Nestes tempos difíceis, são algumas das várias personalidades directamente ligadas à área ou conhecidas pelo seu especial interesse, que se juntaram para criar um leilão solidário, em que as receitas revertem a favor da Cruz Vermelha Portuguesa.

A plataforma #JuntosConseguiremos terá disponíveis, a partir desta quinta-feira, 25 experiências que os interessados poderão licitar no site criado para o efeito. Os participantes nos leilões com a licitação mais alta, depois de a arrecadarem, poderão usufruir de programas e experiências criadas de raiz pelos nomes que se associaram a esta iniciativa.

Para participar, terá de efectuar o registo no site e todos os leilões têm um valor mínimo de licitação. Em cada experiência, é detalhado o tempo que falta até o leilão acabar e o valor em que se encontra.

Os programas propostos passam por visitas a mercados locais, experiências gastronómicas em restaurantes selecionados, provas de vinho e de azeite, aulas dedicadas à gastronomia nipónica, visitas a herdades ou passeios de barco com refeições a bordo. João Rodrigues, do restaurante Feitoria, por exemplo, dará a conhecer o seu projecto Matéria, com visitas a diversos produtores e servirá um almoço rústico; no Porto, por sua vez, Vasco Coelho Santos, convida duas pessoas a acompanharem-no numa ida ao mercado e a sentarem-se à mesa do seu Euskalduna, para um jantar especial.

Já em Lisboa, Ljubomir Stanisic propõe uma tarde passada na companhia de António Maçanita, na Herdade do Paço do Morgado, onde são produzidos os seus vinhos Fita Preta. Alejandro Chávarro, escanção colombiano radicado na capital, Rodolfo Tristão, que passou pelo Belcanto, e Cláudio Martins, wine advisor, dão a provar uma selecção de vinhos num jantar servido no Hotel Valverde por Carla Sousa, chef residente.

Num contexto diferente, o apresentador e humorista César Mourão junta-se a Frederico Pombares, argumentista, no restaurante Noélia & Jerónimo, em Cabanas de Tavira, no Algarve, para serem os anfitriões de um repasto com um menu exclusivo, regado com vinhos raros. No Douro, haverá ainda ainda uma passeio de barco com almoço servido a bordo pelo chef João Cura e por Sofia Amaral Gomes, responsável de sala do Almeja. Se preferir algo diferente, pode sempre aprender mais sobre a cozinha nipónica com Lucas Azevedo, chef especializado nesta cozinha.

Para já, são estas as propostas apresentadas, mas está previsto que, até ao final da iniciativa, sejam adicionadas novas experiências para serem leiloadas. O objectivo, refere o comunicado sobre o projecto, é “incentivar o regresso à restauração, à hotelaria e aos vinhos”, ao mesmo tempo que se reúne fundos para apoiar a população mais afectada pela pandemia.

