Os prémios são entregues a 3 de Abril, no Coliseu. Entre as principais categorias destacam-se ainda artistas como Ana Moura, Bárbara Bandeira ou Slow J.

Plutónio, Dillaz e Capitão Fausto são os artistas com mais nomeações nos Prémios Play deste ano, que serão entregues a 3 de Abril, no Coliseu dos Recreios. Cada um tem três nomeações. A lista de nomeados foi revelada esta quinta-feira, 27 de Fevereiro, na sala de espectáculos das Portas de Santo Antão.

Estes prémios pretendem valorizar a música feita em Portugal e por artistas que cantam em português. Entre as principais categorias destacam-se ainda nomes como Ana Moura, Bárbara Bandeira ou Slow J.

A Vodafone Canção do Ano conta com temas como "Alô" (Dillaz feat. Plutonio), "Benção" (Mizzy Miles feat. Van Zee & Bispo) e "Desliza" (Ana Moura), “Carro” (Bárbara Bandeira feat. Dillaz), “Garota” (Maninho feat. Mariza Liz) e “Tata” (Slow J).

Para Melhor Álbum, os candidatos são Carta de Alforria (Plutónio), Liberdade (Sara Correia), O Próprio (Dillaz) e Subida Infinita (Capitão Fausto).

Ana Moura, Bárbara Bandeira, MARO e Sara Correia competem pelo título de Melhor Artista Feminina, enquanto Dillaz, Nininho Vaz Maia, Plutónio e Slow J são os finalistas para Melhor Artista Masculino. Na categoria de Melhor Grupo, estão nomeados Calema, Capitão Fausto, D.A.M.A e Os Quatro e Meia.

Entre os destaques desta edição está a introdução de nomeados no Prémio da Crítica, categoria que até agora anunciava apenas o vencedor no dia do evento. Este ano, os álbuns seleccionados para esta distinção são Carta de Alforria (Plutónio), Subida Infinita (Capitão Fausto), Suspiro... (Maria Reis) e Vou Ficar Neste Quadrado (Ana Lua Caiano). A escolha dos nomeados e do vencedor cabe a um painel de críticos, jornalistas e divulgadores de música.

Os Prémios Play contam ainda com categorias como Melhor Álbum de Fado, Melhor Canção Ligeira e Popular, Melhor Videoclipe, Melhor Álbum de Jazz e Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita. O Prémio Carreira, atribuição honorífica da Audiogest, será anunciado apenas na noite de entrega dos prémios.

A gala da sétima edição deste certame será apresentada por Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves, acompanhadas por Hélder Tavares e Joana Sequeira, que irão mostrar os bastidores do evento.

