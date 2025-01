Plutonio e Dillaz confirmados no Sol da Caparica

O Sol da Caparica confirmou a presença de dois dos nomes maiores, actualmente, do hip-hop português. A 10.ª edição do festival vai contar Plutonio e Dillaz, que vão actuar a 14 de Agosto, no Parque Urbano da Costa da Caparica.

Plutonio chega a este evento depois de ter lançado o bastante elogiado Carta de Alforria (2024). Este álbum foi o mais ouvido de sempre de um artista português em apenas um dia, tanto a nível nacional e internacional.

Já Dillaz, outro nome conceituado no hip-hop português, é autor de canções como “Mo Boy” ou “Protagonista”, que marcaram uma geração de fãs deste género. O rapper editou no ano passado O Próprio, o quarto álbum da sua discografia, com músicas como “Alô” ou “Habibi”, esta em colaboração com Plutonio.

Além dos rappers, foi também confirmado DJ Dadda, produtor de hip-hop e rap, que tem projectos com artistas como Plutonio, Richie Campbell e Mishlawi.

O cartaz do festival conta ainda com artistas como Da Weasel, Wet Bed Gang, Lon3r Johny e Insert Coin. Esta edição de O Sol da Caparica vai ter uma novidade, o Palco Digital, dedicado ao universo online, tendo já anunciado a actuação de Os Primos nos dias 14 e 17 de Agosto.

Os bilhetes para a 10.ª edição do festival já estão disponíveis para venda. O bilhete diário custa 23€, o passe geral para os quatro dias 68€ e o passe para dois dias custa 42€.

Parque Urbano da Costa da Caparica (Almada). 14-17 Ago (Qui-Dom). 23€-68€

