Pode ir ao Trumps sem sair de casa

A discoteca do Príncipe Real foi das primeiras a adaptar-se à quarentena com uma emissão online de quinta a domingo com actividades que vão de DJ sets a reviews de RuPaul’s Drag Race. Esta semana também há aulas de cozinha.

O Trumps, no Príncipe Real, a discoteca LGBT+ mais famosa do país, já tinha uma app para telemóveis com conteúdos digitais, descontos e até passes VIP para evitar as filas. Com a quarentena, ganhou ainda mais vida online e actividades diárias de quinta a domingo.

Desde Março, e em tempos de pandemia, a discoteca preocupa-se em manter os clientes entretidos com animação dos DJs, drag queens e bailarinos da casa.

Esta semana, a programação da discoteca – para acompanhar na app Trumps e na conta de Instagram @TrumpLisboa – começa na quinta-feira, às 18.00, com uma sessão de contos eróticos drag lidos por Sylvia Koonz, eleita Miss Drag Lisboa em 2017.

Na sexta-feira, à mesma hora, há um DJ set de MCDJ (Mariana Carvalho) e no sábado a habitual review do último episódio do concurso RuPaul’s Drag Race, desta vez comentado por Lexa Black – também eleita Miss Drag Lisboa em 2018.

No domingo, às 18.00, o fim-de-semana acaba com uma aula de culinária especial com Pilar Prieto.

A programação do Trumps muda todas as semanas e a informação é divulgada na conta de Facebook da discoteca.

De quinta a domingo, às 18.00, na app Trumps e no Instagram @TrumpsLisboa

