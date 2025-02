Pode vir a ser multado se andar de biquíni em Albufeira

A Câmara Municipal de Albufeira quer proibir que as pessoas andem de tronco nu ou biquíni, em esplanadas ou outros espaços públicos. As coimas vão até aos 1800€.

Se andar de tronco nu ou em biquíni nas ruas de Albufeira pode vir a ser penalizado com uma coima. O município algarvio, presidido por José Carlos Rolo (PSD), quer proibir que as pessoas circulem em “estado de completa nudez” ou em “estado de parcial nudez” pela cidade. O regulamento está aberto a contributos públicos por 30 dias.

O projecto do Código de Comportamentos do Município de Albufeira surge da necessidade de “estabelecer medidas que permitam lidar eficazmente com a adopção de comportamentos abusivos”, pode ler-se no preâmbulo do documento publicado em Diário da República, na quarta-feira. Estas medidas procuram então “prevenir a prática de actos que, pela sua natureza, possam causar danos indesejáveis para a população residente e imagem do concelho enquanto destino turístico”.

As proibições incluem andar “sem qualquer tipo de roupa ou adereço”, tais como o “biquíni, triquíni, fato-de-banho e similares, calção e cueca”, expondo total ou parcialmente o corpo, e também a “prática ou simulação de qualquer tipo de acto sexual”. A prática destes actos é proibida tanto em esplanadas, no espaço público ou privado, e no interior dos estabelecimentos, “desde que visíveis a partir do espaço público”. As coimas para quem infrinja estas medidas começam nos 150€ e podem ir até aos 1800€.

No mesmo documento, também se prevêem outras proibições como o consumo de bebidas alcoólicas ou a prática desportiva, recreativa, cultural, de lazer ou artística em locais que não sejam pensados para o efeito.

