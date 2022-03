Poeiras do Saara estão de volta a Portugal até sábado

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o fenómeno, que se verifica pela segunda vez este mês, terá menos expressão do que o episódio anterior.

Está novamente prevista a ocorrência de um episódio de poeiras do Saara sobre Portugal continental, que poderá ser mais notório entre o final desta quinta-feira, 24 de Março, e o início de sábado, 26 de Março. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a concentração é “muito inferior à ocorrida na semana passada”, podendo até ser caracterizada como normal, “com intensidade semelhante aos [episódios] que ocorrem com alguma frequência sobre os céus da Península Ibérica”.

Na semana passada, o céu esteve anormalmente alaranjado devido às poeiras em suspensão, que chegaram a Portugal à boleia da depressão Célia. A Direcção-Geral da Saúde recomendou inclusive o uso de máscara para evitar inalação involuntária de partículas perigosas para o aparelho respiratório. Mas, à partida, este novo episódio será muito menos acentuado e os aguaceiros previstos para os próximos dias vão ajudar a reduzir a concentração de poeiras junto à superfície, tornando o fenómeno pouco visível em diversas zonas do país.

“Esta situação é promovida pela circulação em altitude, em que temos um fluxo do norte de África originado por uma depressão localizada a sudoeste do território do continente”, lê-se em comunicado do IPMA. “A depressão irá deslocar-se progressivamente para leste, levando à alteração do padrão de circulação, de tal forma que no dia 26 de Março a concentração de poeiras será já muito baixa e deveremos poder considerar este episódio como concluído.”

+ Time In: As melhores sugestões de coisas para fazer em casa

+ Leia já a edição digital da Time Out Portugal desta semana